Какие весенние оттенки красок самые простые в использовании: дизайнер назвал два цвета

Весной обязательно надо хоть немного освежить интерьер, а удачно это можно сделать с помощью цвета. Специалист известного британского производителя красок Farrow & Ball назвал два актуальных ярких оттенка, которые легко сочетаются с другими цветами.

Освежить интерьер можно не только с помощью цвета, но и используя весенний декор. Однако яркие, но одновременно не "крикливые" оттенки красок сразу вдохнут свежий воздух в ваш дом. Эксперт Патрик О'Доннелл говорит, что эти два популярных тона будут идеальными.

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Приглушенный желтый

Стены в коридоре окрашены приглушенно-желтым / Фото Farrow & Ball

Патрик говорит, что это идеальный весенний цвет. В их компании краска этого оттенка называется Sudbury Yellow "Она элегантная, в ней нет ничего слишком кричащего, но есть определенная глубина"

Если выбрать приглушенный желтый для покраски стен, то любая ваша комната гарантированно станет теплой и уютной. А если поставить еще много изделий из дерева – это будет идеально.

Мягкий зеленый

Обеденный уголок на кухне с мягкими зелеными стенами / Фото Farrow & Ball

А этот оттенок в Farrow & Ball называют Yeabridge Green. Его описывают как оптимистичный зеленый". Для смелых Патрик советует выбрать его для внешней покраски входной двери, если стены белые.

Что касается внутренней отделки, то хорошо было бы покрасить мягким зеленым стены в коридоре (прекрасно будут смотреться с традиционными деревянными лестницами) или на кухне.