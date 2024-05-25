Этот оттенок производитель назвал Silver Strand – светлый, серо-зеленый цвет, вдохновленный французской сельской местностью. Он нейтральный и прохладный, а еще имеет успокаивающий эффект.

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Серо-зеленый – идеальный цвет для покраски стен

Красота нейтральных цветов, таких как Silver Strand, заключается в том, что они подходят практически для всех комнат и стилей дизайна.

Серо-зеленый идеально смотрится где угодно в доме, но мой любимый вариант – как фон в освещенной солнцем гостиной,

– поделилась директор по маркетингу в компании Сью Вадден.

Дизайнер интерьера из Техаса Луис Кармона советует использовать серо-зеленый в ванных комнатах. По его мнению, такой успокаивающий оттенок как раз уместен в местах для отдыха. А если стиль будет минималистский, то цвет будет актуальным не только летом, но и весь год.

Гостиная с серо-зелеными стенами / Фото Sherwin-Williams

Из материалов для целостного образа стоит выбирать березовое дерево, светлый мрамор с нейтральными прожилками и латунь.