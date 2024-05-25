Цей відтінок виробник назвав Silver Strand – світлий, сіро-зелений колір, натхненний французькою сільською місцевістю. Він нейтральний і прохолодний, а ще має заспокійливий ефект.

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Сіро-зелений – ідеальний колір для фарбування стін

Краса нейтральних кольорів, таких як Silver Strand, полягає в тому, що вони підходять практично для всіх кімнат і стилів дизайну.

Сіро-зелений ідеально виглядає будь-де в домі, але мій улюблений варіант – як фон в освітленій сонцем вітальні,

– поділилася директорка з маркетингу в компанії Сью Вадден.

Дизайнер інтер'єру з Техасу Луїс Кармона радить використовувати сіро-зелений у ванних кімнатах. На його думку, такий заспокійливий відтінок якраз доречний у місцях для відпочинку. А якщо стиль буде мінімалістський, то колір буде актуальним не лише влітку, а й увесь рік.

Вітальня із сіро-зеленими стінами / Фото Sherwin-Williams

З матеріалів для цілісного образу варто обирати березове дерево, світлий мармур із нейтральними прожилками та латунь.