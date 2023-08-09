Действительно шедевр: продают самый лучший семейный дом на берегу моря

Семейный дом в идеальном месте со всеми роскошями – такую недвижимость предлагают в приморском поселке Австралии. Она, кстати, имеет все шансы стать самой дорогой в Леннокс-Хеде.

Прекрасный дом с пятью спальнями и четырьмя ванными расположен на большой территории площадью 8,5 гектара. Он расположен в эксклюзивном приморском анклаве. Там, на вершине холма, открываются панорамные виды на окружающую природу.

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Лучший семейный дом

Стоимость жилья немного заоблачная – около 20 миллионов долларов. Если недвижимость продадут за такую цену, то она побьет рекорд дорогого дома пригорода – продажа за 14,1 миллиона долларов в декабре 2021 года.

Агент по недвижимости Ник Бордин, отвечающий за продажу дома, рассказал, почему он так дорого стоит. Во-первых, из-за расположения на побережье моря и невероятных видов. Во-вторых, в стоимость входят необходимые разрешения на раздел участка, где расположен дом. Новые владельцы смогут продать часть, если захотят.

Огромный участок, который можно поделить и продать по желанию владельцев/ Фото Realestate

Кроме спален и ванных комнат, в доме есть просторная гостиная и столовая открытой планировки, которая переходит на террасу. Также обустроена медиакомната и дополнительная комната-студия, так что места будет достаточно даже для семьи. Для тех, кто работает из дома, есть отдельный офис.

Море за каждым окном / Фото Realestate

Хотя до моря совсем близко, на улице еще обустроили небольшой бассейн. Агент недвижимости говорит, что домом уже заинтересовались несколько покупателей, некоторые из них живут в других странах.