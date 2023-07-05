Нейтральные оттенки очень легко сочетать со своими любимыми цветами. На их фоне детали ярких цветов станут стильными акцентами.

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Если вы не уверены, в каком направлении развивать свою цветовую гамму, нейтральный фон может стать отличным вариантом. Важнейший выбор правильного тона для комнаты, а затем – добавление других цветов через мебель, освещение и текстиль. Одним из лучших фоновых тонов дизайнеры считают бежево-серый.

Идеи бежево-серых комнат

Классические детали, такие как паркетный пол в виде елки, сочетаются с современной лепниной на стенах и освещением у входа в многоквартирный дом середины века в лондонском районе Мэрилебон.

Бежево-серые стены стали идеальным фоном для архитектурных деталей, больших зеркал и произведений искусства.

Бежево-серая прихожая / Фото Base Interior

На нейтральном фоне розовые оттенки придают теплый акцент в этой столовой в одной из лондонских квартир. Дизайнер интерьера Наталья Мияр говорит, что пудровый прекрасно сочетается именно с бежево-серым базовым цветом.

Мебель в цвете темной пудры на фоне серо-бежевой стены / Фото Natalia Miyar

Не исключением стал и белый, создавший великолепный контраст с бежево-серыми стенами в ванной особняка в Беркшире.

Оконная обрамление и ванна белого цвета создают отличный контраст / Фото Albion Nord