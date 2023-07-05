Нейтральні відтінки дуже легко поєднати зі своїми улюбленими кольорами. На їхньому тлі деталі яскравих кольорів стануть стильними акцентами.

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Якщо ви не впевнені, у якому напрямку розвивати свою колірну палітру, нейтральний фон може стати чудовим варіантом. Найважливішим є вибір правильного тону для кімнати, а потім – додавання інших кольорів через меблі, освітлення й текстиль. Одним із найкращих фонових тонів дизайнери вважають бежево-сірий.

Ідеї бежево-сірих кімнат

Класичні деталі, такі як паркетна підлога у вигляді ялинки, поєднуються з сучасною ліпниною на стінах і освітленням у вході до багатоквартирного будинку середини століття в лондонському районі Мерілебон.

Бежево-сірі стіни тут стали ідеальним фоном для архітектурних деталей, великих дзеркал і творів мистецтва.

Бежево-сірий передпокій / Фото Base Interior

На нейтральному тлі рожеві відтінки додають теплий акцент у цій їдальні в одній із лондонських квартир. Дизайнерка інтер'єру Наталія Міяр каже, що пудровий чудово поєднується саме із бежево-сірим базовим кольором.

Меблі в кольорі темної пудри на тлі бежево-сірої стіни / Фото Natalia Miyar

Не винятком став і білий, який створив чудовий контраст із бежево-сірими стінами у ванній кімнаті особняка в Беркширі.

Віконне обрамлення й ванна білого кольору створюють чудовий контраст / Фото Albion Nord