Лучший цвет для стен: вот какой тон является идеальным фоном для других оттенков

Это очень интересный цвет, который эксперты назвали "умным нейтральным". Он является идеальным фоном для других, более ярких оттенков.

Нейтральные оттенки очень легко сочетать со своими любимыми цветами. На их фоне детали ярких цветов станут стильными акцентами.

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Если вы не уверены, в каком направлении развивать свою цветовую гамму, нейтральный фон может стать отличным вариантом. Важнейший выбор правильного тона для комнаты, а затем – добавление других цветов через мебель, освещение и текстиль. Одним из лучших фоновых тонов дизайнеры считают бежево-серый.

Идеи бежево-серых комнат

Классические детали, такие как паркетный пол в виде елки, сочетаются с современной лепниной на стенах и освещением у входа в многоквартирный дом середины века в лондонском районе Мэрилебон.

Бежево-серые стены стали идеальным фоном для архитектурных деталей, больших зеркал и произведений искусства.

Бежево-серая прихожая / Фото Base Interior

На нейтральном фоне розовые оттенки придают теплый акцент в этой столовой в одной из лондонских квартир. Дизайнер интерьера Наталья Мияр говорит, что пудровый прекрасно сочетается именно с бежево-серым базовым цветом.

Мебель в цвете темной пудры на фоне серо-бежевой стены / Фото Natalia Miyar

Не исключением стал и белый, создавший великолепный контраст с бежево-серыми стенами в ванной особняка в Беркшире.

Оконная обрамление и ванна белого цвета создают отличный контраст / Фото Albion Nord