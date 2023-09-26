Идеи традиционной белой кухни: пять дизайнов, которые всегда будут актуальны
Источник:Homes & Gardens
Независимо от того, какой цвет и стиль сейчас в тренде, идеи традиционной белой кухни всегда будут актуальны. Дизайнеры только за: говорят, что такие интерьеры привлекательны и универсальны.
Белая кухня может стать идеальным полотном для вашего "творчества". Вы можете выбрать заднюю панель или остров смелого яркого или темного цвета. Это отличный вариант для тех, кто не любит монохромных интерьеров. В конце концов вот пять дизайнов на любой вкус от экспертов.
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