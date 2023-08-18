Это невероятно красиво: 5 дизайнов бежевых кухонь, которые вам точно понравятся
Источник:Homes & Gardens
Бежевые кухни имеют несправедливую репутацию скучных и бесхарактерных. На самом деле это классический и вневременной вариант, который всегда будет в тренде, кто бы что ни говорил.
Стоит отметить, что бежевый может быть далеко не скучным, если соединить его с правильными материалами, украшением и декором. Вы сможете легко создать кухню, полную глубины и любопытства.
Обратите внимание Инфраструктура и планирование: на что обратить внимание при покупке дома в новостройке
Кроме того, бежевый – это столь привлекательный цвет. Он теплее белого, поэтому создает особый уют на кухне. Также бежевый можно адаптировать к любому стилю, независимо от того, хотите ли вы кухню в деревенском стиле или с суперсовременной атмосферой.
"В течение многих лет бежевый цвет воспринимался как скучный, однако это изысканный нейтральный фон для любого цвета. По этой причине бежевый цвет никогда не входил и никогда не выйдет из моды", – говорит ведущий дизайнер Blakes London Эш Маккалоу.
Итак, будьте уверены, что бежевый цвет является идеальным для кухни. Предлагаем вдохновиться несколькими прекрасными примерами.