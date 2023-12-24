Когда мало времени: это сверхпростая идея праздничного декора, которая всегда в тренде

Эта идея декора очень проста, потому что создание украшения занимает всего несколько минут. А общий результат просто роскошный – его гарантированно все оценят.

В этот праздничный сезон, как и всегда, банты можно увидеть везде. Ведь эти украшения очень легки в изготовлении и универсальны. Вы можете использовать ленту любого цвета, которая лучше подходит к вашему стилю – и вот, как можно это обыграть в декоре.

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Добавьте банты в композиции из рождественских веток

Если вы приготовили рождественские венчики, то навесить на них бант будет очень хорошей идеей. Однако если у вас совсем ничего нет, то вы можете сделать минималистские композиции из нескольких веток елки и бантика. Это один из вариантов традиционного декора, который всегда актуален. Дизайнер интерьера Энн Сейдж показывает, как это делать пошагово.

Украсьте бантами свечи

Можно наклеить бант практически на что угодно. К примеру, украсьте свои свечи на столе, чтобы создать особую атмосферу. Такая деталь сразу меняет облик не только стола, но и всей комнаты.

Обвяжите обычные бокалы для гостей

Это отличный способ улучшить внешний вид вашей стеклянной посуды в этом праздничном сезоне. Обвяжите ножки бокалов для коктейля, как показала художница Поппи Дейс. Для этого вам понадобится тонкая лента.