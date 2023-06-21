Если вы планируете сделать гостиную в серо-белом цвете, но не представляете вид комнаты, эти идеи вам помогут. Предлагаем пять дизайнов, которые действительно достойны внимания.
Обратите внимание ЖК в сердце старого Львова: как КН РИЭЛ объединяет историю и современные решения
Обратите внимание, что дизайнеры используют и другие оттенки. Гостиная будет выглядеть скучно, если сделать ее только в двух нейтральных цветах. "Чтобы привлечь дополнительный интерес к серым комнатам, подумайте о внедрении "ярких произведений искусства, акцентной мягкой мебели, антикварной мебели и предметов", – говорит эксперт Джейн Ландино.
Темно-серый с белым придают чувство уюта
Темно-серые стены и мебель с акцентными белыми окнами / Фото Future
Теплый и светлый оттенок серого усиливает чувство покоя
Красивый светло-серый цвет в гостиной / Фото Future
Добавьте также бежевый и коричневый
Коричневые и бежевые детали придают чувство роскоши / Фото MV Architects
Отдавайте предпочтение деталям из природных материалов
Текстурный темно-серый потолок с дерева / Фото Jenna Peffley
Выберите интересные серо-белые обои
Стильные серо-белые обои в полоску / Фото Future