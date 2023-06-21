Якщо ви плануєте зробити вітальню в сіро-білих кольорах, але не уявляєте вигляд кімнати, ці ідеї вам допоможуть. Пропонуємо п'ять дизайнів, які справді варті уваги.
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Зверніть увагу, що дизайнери використовують також інші відтінки. Вітальня матиме нудний вигляд, якщо зробити її лише у двох нейтральних кольорах. "Щоб привернути додатковий інтерес до сірих кімнат, подумайте про впровадження "яскравих творів мистецтва, акцентних м'яких меблів, антикварних меблів і предметів", – каже експертка Джейн Ландіно.
Темно-сірий з білим додають відчуття затишку
Темно-сірі стіни й меблі з акцентними білими вікнами / Фото Future
Теплий та світлий відтінок сірого посилює відчуття спокою
Гарний світло-сірий колір у вітальні / Фото Future
Додайте також бежевий та коричневий
Коричневі та бежеві деталі додають відчуття розкоші / Фото MV Architects
Віддавайте перевагу деталям з природних матеріалів
Текстурна темно-сіра стеля з дерева / Фото Jenna Peffley
Оберіть цікаві сіро-білі шпалери
Стильні сіро-білі шпалери в смужку / Фото Future