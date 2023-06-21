Серо-белая гостиная: 5 прекрасных дизайнов для поклонников нейтральных схем
Источник:Homes & Gardens
Серый и белый идеально сочетаются в любой комнате, ведь это два универсальных цвета. Несмотря на то, что удобно иметь готовые дизайны, это облегчит процесс подготовки к ремонту.
Если вы планируете сделать гостиную в серо-белом цвете, но не представляете вид комнаты, эти идеи вам помогут. Предлагаем пять дизайнов, которые действительно достойны внимания.
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Обратите внимание, что дизайнеры используют и другие оттенки. Гостиная будет выглядеть скучно, если сделать ее только в двух нейтральных цветах. "Чтобы привлечь дополнительный интерес к серым комнатам, подумайте о внедрении "ярких произведений искусства, акцентной мягкой мебели, антикварной мебели и предметов", – говорит эксперт Джейн Ландино.