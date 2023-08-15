Ванная комната в розовых тонах: эта идея может быть вашим лучшим решением
Источник:Room to do
Вы будете удивлены, но розовый в целом считают наиболее удачным цветом для любой комнаты. Ванна не исключение.
Розовый – это не обязательно яркий или гламурный оттенок. Одним из самых любимых цветов дизайнеров является бледно-розовый. Этот оттенок ассоциируется со спокойствием, романтикой и даже молодостью.
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Розовый в ванной: как выглядит и с чем сочетается
Розовую палитру лучше всего использовать в минималистичной ванной комнате. Качественная работа покажет самые лучшие черты этого тона. А мебель и декоративные детали будут красиво смотреться на розовом фоне.
К тому же с помощью разных цветов можно создать отличный акцент или контраст. Вот с какими цветами удачно сочетается розовый:
- белый;
- синий;
- оливковый;
- серый;
- черный.
Интерьер в таких оттенках выглядит изысканно и современно. Если же говорить о смелых дизайнах, то можно сочетать розовый с баклажановым, коралловым, золотисто-желтым и коричневым цветами.