Ванная комната в темных тонах: 6 способов создать изысканное и эффектное пространство
Источник:Homes & Gardens
Одним из преимуществ выбора темных ванных комнат над другими дизайнами является то, что они создают поистине увлекательное пространство. Темные тона позволяют по-настоящему поиграть с контрастами.
Темная ванна – это не только черные стены и мебель. Есть множество вариантов, как создать роскошный дизайн, который будет отличаться от всего, что вы видели раньше. Например, темные стены можно "смягчить" светлыми или яркими акцентами или добавить изысканность с помощью дерева и мрамора. Словом, посмотрите эти 6 дизайнов и вы все поймете.
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