5 дизайнов для ванной в бежевом цвете, в которые вы влюбитесь

Если посмотреть некоторые дизайны ванной в бежевых тонах, кажется, что это идеальный цвет для этой комнаты. В большинстве своем так и есть – работы дизайнеров это доказывают.

Некоторые считают бежевый скучным, но этот "нейтральный хамелеон" может выглядеть так же шикарно и интересно, как смелая цветовая палитра. Да и вообще краска – не единственный способ добавить цвет. Дизайнеры используют разные текстуры, отделки и материалы в виде плитки, фурнитуры и аксессуаров.

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Кроме того, бежевый действительно никогда не надоедает, что прекрасно в оформлении ванной комнаты. Вот пять дизайнов, вдохновляющих вас на ремонт.

Выбирайте темный оттенок бежевого, чтобы добавить драматизма



Бежевая ванная комната с душем / Фото Colombe

Сочетайте белый и бежевый, чтобы создать свежую цветовую комбинацию

Бежевая ванная комната с мраморным полом / Фото Julie Soefer

Выберите теплое бежевое, чтобы "смягчить" пространство

Деревенская бежевая ванная комната с балками / Фото Kasha Paris

Соедините бежевый с зеленым

Бежевая ванная с зелеными акцентами / Фото Micheal Sinclair

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Бежевая ванная комната с деревянными прикроватными тумбами / Lindsay Brown