Илон Маск снял с продажи свой "последний дом на Земле": что случилось

Хотя Маск продал практически всю свою недвижимость, общей стоимостью 100 миллионов долларов, чтобы сосредоточиться на колонизации Марса, похоже, один дом все же не отпускает изобретателя с Земли. Что известно об этой недвижимости – дальше

Еще в июне основатель компании SpaceX выставил на продажу свою последнюю недвижимость в Калифорнии. Цена, установленная Маском, составляла колоссальные 37,5 миллиона долларов. Но, как стало известно недавно, – дом больше не продается.

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Дом Илона Маска снят с продажи / Фото NY post

Маск убрал дом с рынка 11 сентября, за несколько дней до успешного запуска Inspiration4 – первой космической миссии SpaceX с гражданским экипажем.

Внутри особняка 6 спален / Фото NY post

Предприниматель и бизнес-магнат, состояние которого оценивается в 193 миллиарда долларов, приобрел калифорнийский особняк еще в 2017 году за 23,4 миллиона долларов. Недвижимость площадью 1486 квадратных метров ранее принадлежал аристократической семье. Согласно списку Zillow, особняк 1916 года расположен на 19 гектарах земли. В гараже и под навесом место для 11 машин. На территории расположены бассейн, каньон, пешеходные тропы и водохранилище. Внутри особняка 6 спален и 10 ванных комнат, зал для проведения банкетов и просторная профессиональная кухня.

Сейчас дом используется для встреч / Фото NY post

О продаже недвижимости стало известно 9 июня. Тогда в ответ на критику по поводу неуплаты налогов, Маск объявил, что продаст всю свою недвижимость:

Решил продать последний дом, который у меня остался. Нужно, чтобы его купила большая семья, которая будет в нем жить. Это особое место, – написал он в Твиттере.

С продажей калифорнийского особняка в Маска не осталось бы собственной недвижимости. Однако недавно предприниматель признался, что держится за это место, чтобы использовать его для проведения мероприятий.