Должен ли ковер быть темнее пола: дизайнеры высказывают свои мысли

Часто ковры являются самым большим предметом декора в вашей комнате. Поэтому очень важно выбрать правильный цвет покрытия на фоне пола.

Решение о том, должен ли ковер быть темнее пола, так же важно, как и выбор цветов любого другого предмета мебели. Выбирая идеальный ковер, конечно, нужно учитывать размер, форму, рисунок и другое. Однако вам тоже нужно подумать о том, как он будет смотреться на фоне пола.

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Более светлый или темный: выбираем цвет ковра

Нет абсолютного правильного или неправильного ответа. Это зависит от комнаты, цветов, вашего личного стиля и трендов.

Например, вам очень понравился темный ковер, но вы не знаете, будет ли он уместен в вашей комнате. Запомните: если вы хотите создать отличный контраст в интерьере, то для этого как раз нужно использовать декор темных тонов.

"Ковер может добавить вашему дому идеальный завершающий штрих. Он сплачивает схему и помогает зонировать пространство во время работы с большей комнатой. И не бойтесь добавить контраста своему ковру, выбрав более темный цвет, чем напольное покрытие" – рассказывает эксперт и соучредитель Interior Fox Дженна Чот- Джеймс.

Интересный ковер на кухне / Фото Future

Следует также помнить о размере кухни. Если она маленькая, то темный ковер будет неуместным, потому что он зрительно уменьшает пространство. Если покрытие выбрать светлее пола, то это суперидея – кухня будет выглядеть более просторной.