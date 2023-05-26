Идеи для спальни: 10 комнат, где можно "украсть" вдохновение
Источник:Homes & Gardens
Не знаете какой сделать спальню? Начните поиск своего идеального интерьера с хороших фотографий.
От классического белого и серого до ярких узоров здесь вы найдете 10 различных идей интерьера спальни. Уверяем, что вам что-то точно понравится.
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Современная спальня с большим количеством весенних цветов
Светлая спальня с теплыми и мягкими элементами
Маленькая спальня с изголовьем абстрактный узор.
Спальня с узорами в стиле бабьего лета
Летняя спальня с зеленой мебелью и декором
Тропическая спальня
Акцент на стене с тропическими мотивами / Фото Future