Какие стили чаще всего выбирают для интерьера спальни
Источник:room to do
Спальня – комната, где все должно быть продумано до деталей. Это позволит вам чувствовать себя комфортно, наслаждаться сном и расслабляться.
Сейчас доступны десятки вариантов дизайна спальни: от классических до экстравагантных. Выбор зависит от ваших предпочтений. Мы расскажем о самых популярных стилях, которые выбирают для спален.
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Какие стили самые популярные
Все зависит от эстетических предпочтений и бюджета. Если обратиться к профессиональным дизайнерам, то они подскажут лучший дизайн для вашего помещения. Сейчас модными стилями являются:
- кантри. Этот стиль лучше всего подходит для частных домов. Кованая кровать, шторы и деревянная мебель – среди главных акцентов кантри. Стиль выглядит изысканно, сохраняет контакт с природой, поэтому ценится среди поклонников необычных дизайнерских решений.
- восточный стиль. Вам нужно будет приобрести низкую кровать, обустроить комнату хорошими светильниками и дополнить декор настенными циновками.
- прованс. Вам понравится его простота и утонченность. Здесь преобладают светлые оттенки, что создает ощущение воздушности. Стены можно украсить мелкими узорами в виде бабочек, птиц и цветов.
- гламур. Спальня будет смотреться дорого, элегантно. Обычно такую комнату обустраивают в розовых или схожих оттенках. Такой вариант подойдет для подростков или молодых девушек.
Выберите любой из представленных вариантов, и ваша спальня будет выглядеть изысканно. Затем следует доверить работу профессионалам. Дизайнеры тщательно изучат проект. Они предложат оптимальные решения с учетом современных тенденций и всех ваших пожеланий.