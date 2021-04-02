Ванная комната требует тщательно продуманной планировки и расстановки мебели. Это необходимо для того, чтобы вместить все необходимое.

Одним из самых популярных предметов мебели в ванной является шкаф над умывальником. Чем его можно заменить – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Каждый драматический американский фильм был дополнен сценой, где герой или героиня, доставали пузырек таблеток из зеркального шкафчика над умывальником. Некоторые шкафчики оснащены еще полочками сбоку и точечной подсветкой. Если очень нужно место для хранения, то я расскажу, как его организовать без драмы, оставив над умывальником только зеркало,

– отметила Ильяшенко.

Чем заменить шкафчик над раковиной в ванной комнате

Тумба под умывальником. Вариант для тех, у кого не очень много принадлежностей. Однако в такую тумбу поместятся многие мелочи. Встроенный шкаф. Его можно расположить над инсталляцией или во всю стену. Там можно хранить полотенца, запасы шампуней и мыла, а также стиральную и сушильную машины. Плюсом такого решения является то, что такой шкаф не будет выделяться и бросаться в глаза.

Встроенный шкаф в ванной позволит хранить максимум вещей / Фото pinterest

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Открытые полки. Лучше всего делать их с бортиками – это позволит скрыть все этикетки и разноцветные баночки. По словам дизайнера интерьера, такая ванная комната будет выглядеть уютнее и чище.

Открытые полки – самое простое решение для ванной / Фото pinterest

Системы хранения.

Вниз таких стеллажей можно поставить корзины для белья, к середине – ящики для всевозможных штучек, а к верху, например, скрученные полотенца. Чтобы системы хранения не нарушали целостность интерьера, лучше располагать их по той стене, где находится дверь, или сбоку, чтобы входящему не бросалось ничего лишнего в глаза. В любом случае, отталкивайтесь от вашей планировки и квадратных метров,

– резюмировала Полина Ильяшенко.