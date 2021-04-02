Как сделать квартиру уютной: 7 предметов, которые изменят ваш интерьер
Ремонт жилья является сложным и трудоемким процессом. Однако даже самый дорогой дизайн не гарантирует уют квартире и дому.
Источник:Инстаграм Дарьи Маниловой
Создать особую атмфосферу и настроение дома можно самостоятельно. Какие предметы помогут это сделать – рассказала дизайнер интерьера Дарья Манилова.
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Согласен с выражением, что уют создается своими руками? Считаю, что он должен быть не только в доме, но и на рабочем месте. Что мне помогает создать атмосферу спокойствия и гармонии вокруг, и что я рекомендую использовать в декоре своим клиентам?
– отметила Манилова.
Актуальные предметы мебели и декора
1. Дерево и природные материалы в интерьере: бетон, камень и пр.
2. Растения.
Зеленые растения украсят любой интерьер / Фото pinterest
3. Картины, постеры.
Нужное настроение помещению подарят картины / Фото pinterest
4. Постельное белье из натуральных материалов: лен, шелк.
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5. Свечи из соевого воска ручной работы с потрескиванием/имитацией костра.
Свечи всегда считались элементом, который создает особую атмосферу / Фото wbkids
6. Деревянные шкафы/стеллажи.
7. Скандинавская мебель IKEA.
Мебель IKEA, по словам дизайнера интерьера, позволит создать уют / Фото pinterest
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