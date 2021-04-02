Ремонт жилья является сложным и трудоемким процессом. Однако даже самый дорогой дизайн не гарантирует уют квартире и дому.

Создать особую атмфосферу и настроение дома можно самостоятельно. Какие предметы помогут это сделать – рассказала дизайнер интерьера Дарья Манилова.

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Согласен с выражением, что уют создается своими руками? Считаю, что он должен быть не только в доме, но и на рабочем месте. Что мне помогает создать атмосферу спокойствия и гармонии вокруг, и что я рекомендую использовать в декоре своим клиентам?

– отметила Манилова.

Актуальные предметы мебели и декора

1. Дерево и природные материалы в интерьере: бетон, камень и пр.

2. Растения.

Зеленые растения украсят любой интерьер / Фото pinterest

3. Картины, постеры.

Нужное настроение помещению подарят картины / Фото pinterest

4. Постельное белье из натуральных материалов: лен, шелк.

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5. Свечи из соевого воска ручной работы с потрескиванием/имитацией костра.

Свечи всегда считались элементом, который создает особую атмосферу / Фото wbkids

6. Деревянные шкафы/стеллажи.

7. Скандинавская мебель IKEA.

Мебель IKEA, по словам дизайнера интерьера, позволит создать уют / Фото pinterest