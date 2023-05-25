Внутренние стены дома пестрят комиксами, анимацией и граффити. "Если бы у меня видео с реакциями каждого, кто сюда заходит, то первое, что бы вы видели – это улыбку", – говорит агент по листингу Джордон Метц.

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Дом, который играет красками внутри

Жилье в стиле лофт площадью 314 квадратных метров построили в 2005 году. Сейчас его продают за 995 тысяч долларов.

"Внутренняя часть дома похожа на глазурь на уж очень вкусном торте. Все эти удивительные произведения искусства делают его еще более уникальным", – добавляет Мец.

Неповторимый и яркий интерьер / Фото Brian Mannassmith

Искусство граффити в центре Лас-Вегаса вдохновило владельцев этого дома сделать нечто креативное. Они нашли местных художников, которые согласились разрисовать стены. Каждый добавил что-то свое, поэтому изображения создателей рассказывают отдельную историю.

В доме есть две спальни, расположенные на первом этаже. Они имеют общую ванную комнату. Здесь даже пол цветной. По словам агента по листингу, ванна будто бы из метро Нью-Йорка.

Ванная словно в нью-йоркском метро / Фото Brian Mannassmith

Все пространство второго этажа – основная спальня с большой ванной комнатой и более сдержанным стилем.

Метц говорит, что несколько человек уже заинтересованы в покупке дома. Кто хочет иметь его как основное жилье, кто как дом для отдыха или заработок из-за краткосрочной аренды.