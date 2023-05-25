Внутрішні стіни будинку рясніють коміксами, анімацією та графіті. "Якби у мене відео з реакціями кожного, хто сюди заходить, то перше, що б ви бачили – це усмішку", – каже агент з лістингу Джордон Метц.

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Будинок, що грає барвами всередині

Житло в стилі лофт площею 314 квадратних метрів збудували в 2005 році. Зараз його продають за 995 тисяч доларів.

Внутрішня частина будинку схожа на глазур на вже дуже смачному торті. Усі ці дивовижні витвори мистецтва роблять його ще унікальнішим", – додає Мец.

Неповторний та яскравий інтер'єр / Фото Brian Mannassmith

Мистецтво графіті в центрі Лас-Вегаса надихнуло власників цього будинку зробити щось креативне. Тож вони знайшли місцевих художників, які погодилися розмалювати стіни. Кожен додав щось своє, тому зображення творців розповідають окрему історію.

У будинку є дві спальні, розташовані на першому поверсі. Вони мають спільну ванну кімнату. Тут навіть підлога кольорова. За словами агента з лістингу, ванна ніби з метро Нью-Йорка.

Ванна ніби в нью-йоркському метро / Фото Brian Mannassmith

Весь простір другого поверху – це основна спальня з великою ванною кімнатою та більш стриманим стилем.

Метц каже, що кілька людей вже зацікавлені в купівлі будинку. Хтось хоче мати його як основне житло, хтось як будинок для відпочинку чи заробіток через короткострокову оренду.