Выбор краски для ремонта в квартире или доме – вопрос сложный, ведь необходимо учесть множество нюансов.

Основными являются безопасность и гипоаллергенность продукта, ведь это то, что может отразиться на здоровье людей. Что следует внимательно изучить перед приобретением краски, рассказывает Недвижимость 24.

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Выбирая краску для ремонта в квартире или доме, важно отдавать предпочтение товарам только проверенных брендов. Дело в том, что безопасность и гипоаллергенность – те критерии, соблюдением которых могут похвастаться далеко не все производители. Почему же эти нюансы так важны при выборе продукции – рассмотрим детальнее.

Безопасность краски

Чтобы убедиться в безопасности товара, в данном случае – краски, всегда необходимо изучать этикетки и экомаркировки на упаковке.

О чем расскажет этикетка

На самом деле, на этикетке содержится очень много информации. Чаще всего покупатель бегло просматривает ее, остановив взгляд на предназначении краски, ее расходе и пр. данных. Однако, если вы заботитесь о своем здоровье, обязательно читайте:

Состав. В качественной краски не будет свинца, ртути, мышьяка, кадмия, бензола, пиробензола или метилового спирта;

В качественной краски не будет свинца, ртути, мышьяка, кадмия, бензола, пиробензола или метилового спирта; Уровень VOC (летучих органических соединений) должен соответствовать Техническому регламенту 1394 или Европейской директиве 2004/42/СЕ (например, в воднодисперсионных красках он не должен превышать 30 гр/л);

(летучих органических соединений) должен соответствовать Техническому регламенту 1394 или Европейской директиве 2004/42/СЕ (например, в воднодисперсионных красках он не должен превышать 30 гр/л); Описание. Производитель всегда указывает, для каких поверхностей предназначена краска, подходит она для внутреннего или для наружного применения. Также есть данные о расходе, стойкости к мытью, особых свойствах и степени блеска;

Производитель всегда указывает, для каких поверхностей предназначена краска, подходит она для внутреннего или для наружного применения. Также есть данные о расходе, стойкости к мытью, особых свойствах и степени блеска; И нструкция по нанесению и время высыхания;

и время высыхания; Сертификаты , подтверждающие безопасность и экологичность краски;

, подтверждающие безопасность и экологичность краски; Серьезные производители называют страну происхождения сырьевых компонентов и информацию о наличии собственного производства.

Этикетка с подробным описанием продукта ТМ Kolorit / Фото Kolorit

Экомаркировки

Многие ошибочно считают, что этот пункт существует "для галочки". На самом деле, экомаркировка – это гарантия того, что приобретаемый вами товар – экологичен, безопасен и может использоваться в жилых помещениях. В каждой стране существует своя экомаркировка. В Украине – это "Живая планета". К слову, первыми в стране экомаркировку получили краски Kolorit.

В каждой стране существует своя экомаркировка, однако их требования по безопасности очень схожи

Так выглядит экомаркировка на банках с краской / Фото Kolorit

Уровень VOC (летучие органические соединения). Чтобы расшифровать эти данные на этикетке, достаточно знать, что в Европе безопасная норма ЛОС для интерьерных красок составляет до 30 гр/л. Это означает, что продукты с уровнем до 30 – абсолютно безопасны и могут использоваться в жилых помещениях.

Безопасная тонировка. Готовясь к ремонту и выбирая краску, мы порой забываем, что изначально все они представлены в базовом белом цвете и требуют тонировки. В то же время тонировочные пасты могут содержать высокий уровень ЛОС – обязательно уточняйте этот момент до покупки.

Важно! Тонировки Avatint Tikkurila, которые использует ТМ Kolorit, не содержат ЛОС и являются на 100% безопасными.

Сырье – один из ключевых нюансов. Многие бренды скрывают своих поставщиков, от которых напрямую зависит безопасность краски.

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Гипоаллергенность

Это еще один важнейший критерий, ведь с каждым годом количество аллергиков только растет. Например, в Украине множество людей страдают хотя бы от одного вида аллергии.

Медики связывают всплеск заболеваемости с усилением аллергенной нагрузки на человека из-за загрязнения окружающей среды, а именно – атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания – химическими веществами, которые выступают аллергенами.

Не стоит забывать, что аллергические реакции могут накапливаться – каждая новая может усиливать предыдущие. Именно поэтому, выбирая краску, прежде всего, нужно думать о самом ценном – о здоровье.

Чтобы обезопасить себя и свою семью от новых проявлений и осложнений, выбирайте гипоаллергенную краску.

Краску какого бренда выбрать для дома

Как мы уже говорили, краска – продукт, который должен быть абсолютно безопасным и гипоаллергенным. Выбор всегда остается за покупателем, однако в качестве примера можем привести ТМ Kolorit. Это производитель, который на протяжении 18 лет существует на рынке и заботится о своей репутации (к слову, она безукоризненная) и своих клиентах. Поэтому компания тщательно следит за качеством и безопасностью своей продукции – как именно – рассмотрим по пунктам.

Все краски Kolorit – безопасны и гипоаллергенны, не содержат легколетучих органических растворителей, тяжелых металлов, фенолов, алкилфенолэтоксилата и амиака. И это – не просто слова, ведь безопасность красок Kolorit подтверждают:

заключение "Ассоциации аллергологов Украины" и Института экогигиены и токсикологии о гипоаллергенности продукции;

экомаркировка "Живая планета";

соответствие европейской системе VOC.

Стоит упомянуть, что Kolorit заботится об окружающей среде, поэтому налаживает безотходное производство и использует исключительно экологичные материалы.

Продукция Kolorit соответствует мировым нормам экологичности и безопасности / Фото Kolorit

Краски Kolorit выполнены из сырья от мировых производителей . Они удобны в работе и нанесении, ультрастойки к истиранию и мытью, имеют несколько степеней блеска и идеально ложатся на поверхности.

. Они в работе и нанесении, к истиранию и мытью, и на поверхности. Цветовая гамма. Краски Kolorit могут тонироваться в более чем 50000 цветов по самым известным каталогам как Tikkurila Symphony, Monicolor Nova, RAL и другие.

Краски Kolorit могут тонироваться по самым известным каталогам как Tikkurila Symphony, Monicolor Nova, RAL и другие. Профессиональная тонировка. Компания создает тысячи цветов с помощью самого экологичного и экономного способа, используя тонировочную систему Avatint Tikkurila . Это позволяет оттенкам передаваться максимально точно, гарантирует стойкость цвета и долговечность.

Компания создает тысячи цветов с помощью . Это позволяет оттенкам передаваться максимально точно, гарантирует стойкость цвета и долговечность. Kolorit использует финские технологии , специально очищенную подготовленную воду и сырье от производителей мирового масштаба : дисперсии BASF, загустители и биоциды DOW и диоксид титана Venator, поэтому краски бренда – товар европейского уровня и высокого качества.

, специально очищенную подготовленную воду и : дисперсии BASF, загустители и биоциды DOW и диоксид титана Venator, поэтому краски бренда – У компании Kolorit налажено собственное производство (которое соответствует международному стандарту ISO 9001) краски на современном европейском оборудовании . Вся продукция проходит 16 этапов проверки и тестирования по более чем 90 показателям перед тем, как попасть в продажу.

краски . Вся продукция проходит и тестирования по более чем 90 показателям перед тем, как попасть в продажу. У Kolorit есть материалы для каждого этапа ремонтных работ . Они идеально взаимодействуют друг с другом, что делает процесс легким и удобным.

Для ремонта в квартире и доме, рекомендуем ознакомиться с интерьерными красками линейки Home, которая состоит из 6 продуктов: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History и Kolorit Argentic.

Краски Kolorit отличаются высоким качеством и безопасностью / Фото Kolorit

Линейка Home – гипоаллергенна, краски в ней имеют заключение "Ассоциации аллергологов Украины" и Института экогигиены и токсикологии о гипоаллергенности продукции.

Kolorit Family – ультрабелая финишная краска для потолка — скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта. Идеально белая. Идеально матовая. Идеальна для потолка. Краска имеет повышенную укрывистость , поэтому для идеального покрытия достаточно двух слоев Kolorit Legenda – глубокоматовая, изящная, идеально гладкая. Флагман линейки и самая востребованная краска . Отлично подчеркивает рельефные обои. Идеально подходит для гостиных и спален – подчеркнет любой интерьер. Kolorit Idol – сочетает все необходимые свойства для стильного интерьера во влажных комнатах: матовая степень блеска, особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент — он предотвратит появление плесени и грибка . Благодаря этим характеристикам, гипоаллергенности и экологичности Kolorit Idol подходит для покраски стен в кухнях, ванных и помещениях, где нужна повышенная стойкость к мытью и износу. Kolorit Dynasty – шелковисто-матовая финишная краска. Придаст текстуре поверхности стильный вид, сделает ее нежной и приятной на ощупь. Противоплесневый компонент защитит стены от плесени и грибка , а повышенная стойкость к мытью позволит обрабатывать их моющими средствами. Идеально подходит для спален, гостиных, кухонь и помещений, где существует риск появления плесени и грибка. Kolorit History – с амая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности. Противоплесневый компонент защитит стены от грибка и плесени , а стойкость к мытью позволит ежедневно мыть и дезинфицировать поверхность, не повреждая ее. Kolorit Argentic – специальная краска для помещений с повышенными требованиями к безопасности. Благодаря наносеребру в составе и системе Argentum Protect убивает более 99% патогенных микроорганизмов на стенах. Kolorit Argentic – безопасна и благодаря своим свойствам защитит детские комнаты, школы, больницы от распространения патогенных микроорганизмов. А матовая степень блеска создаст стильный интерьер.

Поэтому, если вы запланировали ремонт в квартире или доме, Kolorit станет для вас идеальным решением, покорив вас не только качеством, но обеспечив безопасность продукции. Помните: здоровье – самая большая ценность, которой не стоит рисковать.