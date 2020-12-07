Вибір фарби для ремонту в квартирі або будинку – питання складне, адже необхідно врахувати безліч нюансів.

Основними з них є безпека і гіполергенність продукту, адже це те, що може відбитися на здоров'ї людей. Що слід уважно вивчити перед придбанням фарби, розповідає Нерухомість 24.

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Вибираючи фарбу для ремонту у квартирі або будинку, важливо віддавати перевагу товарам лише перевірених брендів. Річ у тім, що безпека і гіпоалергенність – ті критерії, дотриманням яких можуть похвалитися далеко не всі виробники. Чому ж ці нюанси так важливі при виборі продукції – розглянемо детальніше.

Безпечність фарби

Щоб переконатися у безпеці товару, у даному разі – фарби, завжди необхідно вивчати етикетки і екомаркування на упаковці.

Про що розповість етикетка

Насправді, на етикетці міститься дуже багато інформації. Найчастіше покупець швидко переглядає її, зупинивши погляд на призначенні фарби, її витраті та ін. даних. Однак, якщо ви дбаєте про своє здоров'я, обов'язково читайте:

Склад. У якісної фарби не буде свинцю, ртуті, миш'яку, кадмію, бензолу, піробензолу або метилового спирту;

Рівень VOC (летких органічних сполук) має відповідати Технічному регламенту 1394 або Європейської директиві 2004/42 / EC (наприклад, у вододисперсійних фарбах він не повинен перевищувати 30 гр / л);

(летких органічних сполук) має відповідати Технічному регламенту 1394 або Європейської директиві 2004/42 / EC (наприклад, у вододисперсійних фарбах він не повинен перевищувати 30 гр / л); Опис. Виробник завжди вказує, для яких поверхонь призначена фарба, підходить вона для внутрішнього чи для зовнішнього застосування. Також є дані про витрату, стійкість до миття, особливі властивості і ступінь блиску;

Виробник завжди вказує, для яких поверхонь призначена фарба, підходить вона для внутрішнього чи для зовнішнього застосування. Також є дані про витрату, стійкість до миття, особливі властивості і ступінь блиску; Інструкція щодо нанесення і час висихання;

і час висихання; Сертифікати , які підтверджують безпечність і екологічність фарби;

, які підтверджують безпечність і екологічність фарби; Серйозні виробники називають країну походження сировинних компонентів і інформацію про наявність власного виробництва.

Етикетка з детальним описом продукту ТМ Kolorit / Фото Kolorit

Екомаркування

Багато хто помилково вважає, що цей пункт існує "для галочки". Насправді, екомаркування – це гарантія того, що товар, який ви купуєте, – екологічний, безпечний і може використовуватися у житлових приміщеннях. У кожній країні існує своє екомаркування. В Україні – це "Жива планета". До слова, першими в країні екомаркування отримали фарби Kolorit.

У кожній країні існує своє екомаркування, однак їх вимоги з безпеки дуже схожі

Так виглядає екомаркування на банках з фарбою / Фото Kolorit

Рівень VOC (летючі органічні сполуки). Щоб розшифрувати ці дані на етикетці, достатньо знати, що в Європі безпечна норма ЛОС для інтер'єрних фарб складає до 30 гр./л. Це означає, що продукти з рівнем до 30 – абсолютно безпечні і можуть використовуватися у житлових приміщеннях.

Безпечне тонування. Готуючись до ремонту і вибираючи фарбу, ми часом забуваємо, що спочатку всі вони представлені у базовому білому кольорі і вимагають тонування. У той же час тонувальні пасти можуть містити високий рівень ЛОС – обов'язково уточнюйте цей момент до покупки.

Важливо! Тонування Avatint Tikkurila, які використовує ТМ Kolorit, не містять ЛОС і є на 100% безпечними.

Сировина – один з ключових нюансів. Багато брендів приховують своїх постачальників, від яких безпосередньо залежить безпечність фарби.

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Гіпоалергенність

Це ще один з найважливіших критеріїв, адже з кожним роком кількість алергіків тільки зростає. Наприклад, в Україні безліч людей страждають хоча б від одного виду алергії.

Медики пов'язують сплеск захворюваності з посиленням алергенного навантаження на людину через забруднення навколишнього середовища, а саме – атмосферного повітря, питної води, продуктів харчування – хімічними речовинами, які виступають алергенами.

Не варто забувати, що алергічні реакції можуть накопичуватися – кожна нова може посилювати попередні. Саме тому, вибираючи фарбу, перш за все, потрібно думати про найцінніше – про здоров'я.

Щоб убезпечити себе і свою сім'ю від нових проявів і ускладнень, вибирайте гіпоалергенну фарбу.

Фарбу якого бренду вибрати для будинку

Як ми вже говорили, фарба – продукт, який повинен бути абсолютно безпечним і гіпоалергенним. Вибір завжди залишається за покупцем, проте як приклад можемо привести ТМ Kolorit. Це виробник, який протягом 18 років існує на ринку і дбає про свою репутацію (до слова, вона бездоганна) і своїх клієнтів. Тому компанія ретельно стежить за якістю і безпечністю своєї продукції – як саме – розглянемо по пунктах.

Всі фарби Kolorit – безпечні і гіпоалергенні, не містять легколетких органічних розчинників, важких металів, фенолів, алкілфенолетоксілата і аміаку. І це – не просто слова, адже безпечність фарб Kolorit підтверджують:

висновок "Асоціації алергологів України" та Інституту екогігієни і токсикології про гіпоал ергенність продукції;

екомаркування "Жива планета";

відповідність європейській системі VOC.

Варто згадати, що Kolorit піклується про навколишнє середовище, тому налагоджує безвідходне виробництво і використовує виключно з екологічно чистих матеріалів.

​Продукція Kolorit відповідає світовим нормам екологічності та безпеки / Фото Kolorit

Фарби Kolorit виконані з сировини від світових виробників . Вони зручні в роботі і нанесенні, ультрастійкі до стирання і миття, мають кілька ступенів блиску і ідеально лягають на поверхні.

. Вони в роботі і нанесенні, до стирання і миття, мають і на поверхні. Кольорова гама . Фарби Kolorit можуть тонуватися в більш ніж в 50000 кольорів за найвідомішими каталогами як Tikkurila Symphony, Monicolor Nova, RAL та інші.

. Фарби Kolorit можуть тонуватися в більш ніж в 50000 кольорів за найвідомішими каталогами як Tikkurila Symphony, Monicolor Nova, RAL та інші. Професійне тонування . Компанія створює тисячі кольорів за допомогою найекологічнішого і найекономнішого способу , використовуючи тонувальну систему Avatint Tikkurila. Це дозволяє відтінкам передаватися максимально точно, гарантує стійкість кольору і довговічність.

. Компанія створює тисячі кольорів за допомогою , використовуючи тонувальну систему Avatint Tikkurila. Це дозволяє відтінкам передаватися максимально точно, гарантує стійкість кольору і довговічність. Kolorit використовує фінські технології , спеціально очищену підготовлену воду і сировину від виробників світового масштабу : дисперсії BASF, загусники і біоциди DOW і діоксид титану Venator, тому фарби бренду – товар європейського рівня і високої якості.

, спеціально очищену підготовлену воду і : дисперсії BASF, загусники і біоциди DOW і діоксид титану Venator, тому фарби бренду – У компанії Kolorit налагоджено власне виробництво (яке відповідає міжнародному стандарту ISO 9001) фарби на сучасному європейському обладнанні. Вся продукція проходить 16 етапів перевірки і тестування за більш ніж 90 показниками перед тим, як потрапити у продаж.

(яке відповідає міжнародному стандарту ISO 9001) фарби на сучасному європейському обладнанні. Вся продукція проходить і тестування за більш ніж 90 показниками перед тим, як потрапити у продаж. У Kolorit є матеріали для кожного етапу ремонтних робіт. Вони ідеально взаємодіють один з одним, що робить процес легким і зручним.

Для ремонту в квартирі і будинку, рекомендуємо ознайомитися з інтер'єрними фарбами лінійки Home, яка складається з 6 продуктів: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History і Kolorit Argentic.

Фарби Kolorit відрізняються високою якістю і безпечністю / Фото Kolorit

Лінійка Home – гіпоалергенна, фарби в ній мають висновок "Асоціації алергологів України" та Інституту екогігієни і токсикології про гіпоалергенність продукції.

Kolorit Family – ульт рабіла фінішна фарба для стелі – приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Ідеально біла. Ідеально матова. Ідеальна для стелі. Фарба має підвищену покриваність , тому для ідеального покриття досить двох шарів. Kolorit Legenda – глибокоматова, витончена, ідеально гладка. Флагман лінійки і найбільш затребувана фарба . Відмінно підкреслює рельєфні шпалери. Ідеально підходить для віталень і спалень – підкреслить будь-який інтер'єр. Kolorit Idol – п оєднує всі необхідні властивості для стильного інтер'єру у вологих кімнатах: матова ступінь блиску, особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент – він запобігає появі цвілі і грибка. Завдяки цим характеристикам, гіпоалергенності і екологічності Kolorit Idol підходить для фарбування стін у кухнях, ванних і приміщеннях, де потрібна підвищена стійкість до миття і зносу. Kolorit Dynasty – шовковисто-матова фінішна фарба. Додасть текстурі поверхні стильний вигляд, зробить її ніжною і приємною на дотик. Протипліснявий компонент захистить стіни від цвілі і грибка , а підвищена стійкість до миття дозволить обробляти їх миючими засобами. Ідеально підходить для спалень, віталень, кухонь і приміщень, де існує ризик появи цвілі і грибка. Kolorit History – н айпрактичніша фарба для вашого будинку. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності. Протипліснявий компонент захистить стіни від грибка і цвілі , а стійкість до миття дозволить щодня мити і дезінфікувати поверхню, не пошкоджуючи її. Kolorit Argentic – сп еціальна фарба для приміщень з підвищеними вимогами до безпеки . Завдяки наносріблу у складі і системі Argentum Protect вбиває понад 99% патогенних мікроорганізмів на стінах. Kolorit Argentic – безпечна і завдяки своїм властивостям захистить дитячі кімнати, школи, лікарні від поширення патогенних мікроорганізмів. А матова ступінь блиску створить стильний інтер'єр.

Тому, якщо ви запланували ремонт у квартирі або будинку, Kolorit стане для вас ідеальним рішенням, підкоривши вас не тільки якістю, але й забезпечивши безпечність продукції. Пам'ятайте: здоров'я – найбільша цінність, якою не варто ризикувати.