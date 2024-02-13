Гараж расположен в самом центре южного района Лондона Клэпгем. Его стоимость кажется заоблачной и местным, но эксперты говорят, что это "выгодная и надежная инвестиция".

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Гараж за 1 миллион фунтов "с потенциалом"

Его продают как участок для застройки на главной жилой дороге на SW11. Агент по недвижимости говорит, что гараж можно переоборудовать под жилой дом, но для этого еще нужно будет получить разрешение на планировку и реконструкцию. То есть гараж мог бы превратиться в самую смелую мечту любого покупателя.

Обычный гараж за 48 миллионов гривен в Лондоне / Фото Media Drum Images

В объявлении указано: "Местный архитектор нарисовал эскиз схемы, которую он считает возможной для этого участка. Мы хотим предоставить всем желающим возможность изучить потенциальную планировку гаражей, поэтому в течение трех недель мы будем предлагать участок на неофициальном тендере".

Улица, на которой расположен гараж / Фото Media Drum Images

Интересно, что в 2016 году один гараж в районе Челси, что на западе Лондона, продали за очень высокую цену. Он стоил более чем вдвое дороже средней стоимости дома в Британии, ведь гараж также презентовали как "редкую возможность". Однако сейчас эти 360 тысяч фунтов (более 17 миллионов гривен) кажутся копейками, потому что цены выросли.