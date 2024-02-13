Гараж розташований в самому центрі південного району Лондона Клепгем. Його вартість здається захмарною і місцевим, але експерти кажуть, що це "вигідна та надійна інвестиція".

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Гараж за 1 мільйон фунтів "з потенціалом"

Його продають як ділянка для забудови на головній житловій дорозі на SW11. Агент з нерухомості каже, що гараж можна переобладнати під житловий будинок, але для цього ще потрібно буде отримати дозвіл на планування та реконструкцію. Тобто гараж міг би перетворитися на найсміливішу мрію будь-якого покупця.

Звичайний гараж за 48 мільйонів гривень у Лондоні / Фото Media Drum Images

В оголошені зазначено: "Місцевий архітектор намалював ескіз схеми, яку він вважає можливою для цієї ділянки. Ми хочемо надати всім охочим можливість вивчити потенційне планування гаражів, тому протягом трьох тижнів ми пропонуватимемо ділянку на неофіційному тендері".

Вулиця, на якій розташований гараж / Фото Media Drum Images

Цікаво, що у 2016 році один гараж у районі Челсі, що на заході Лондона, продали за дуже високу ціну. Він коштував більш ніж вдвічі дорожче за середню вартість будинку в Британії, адже гараж також презентували як "рідкісну можливість". Проте зараз ці 360 тисяч фунтів (понад 17 мільйонів гривень) здаються копійками, бо ціни зросли.