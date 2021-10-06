Интуитивное разделение и минимум беспорядка: 6 крутых идей кухни-гостиной

Превратите свою гостиную-кухню в гармоничное, эстетичное и функциональное пространство. Эти простые советы помогут вам создать такую комнату, независимо от ее размера.

В крупных городах, где наблюдается быстрый рост населения на фоне дефицита жилья, крайне важно научиться приспосабливать дома к современным реалиям и быстрого образа жизни. Благодаря дизайну интерьера и его постоянному развитию, мы можем модифицировать имеющееся пространство.

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Хотя все зоны дома важны, некоторые из них медленно отмирают. Так, например, классическая гостиная все чаще становится частью кухни. Если в вашем доме тоже нет четкого разделения, делимся советами, которые помогут создать гармонию между двумя открытыми пространствами.

Расширьте количество поверхностей без затрат места

Расширьте количество поверхностей без затрат места / Фото Pinterest

Прямоугольная столешница "американский бар" или узкий островок, растянутый на обе зоны – идеальный вариант для ограниченного пространства. Подумайте только, что устанавливая лишь один предмет, вы сразу "убиваете двух зайцев" – создаете поверхность для приготовления пищи и удобный стол для ее применения.

С технической точки зрения – островок помогает пропорционально разделить освещения, обеспечивает лучшую вентиляцию и облегчает уборку.

Направьте свет на важные зоны

Направьте свет на важные зоны / Фото Pinterest

Освещение влияет как на атмосферу, так и на функциональность помещений. Воспользуйтесь преимуществами современных светильников и используйте их не только в качестве декора, но и для отметки, которая будет означать, что здесь завершается одна и начинается другая зона. Для этого разместите их над барной стойкой или островом.

Важно и то, что каждая функциональная зона должна иметь отдельные источники света:

основной свет : центральная люстра, встроенные потолочные светильники или скрытая подсветка, которая будет давать достаточное количество света для обеих зон;

: центральная люстра, встроенные потолочные светильники или скрытая подсветка, которая будет давать достаточное количество света для обеих зон; свет для рабочей зоны кухни : одной только вытяжки здесь недостаточно. Чтобы осветить рабочую поверхность для резки, придется позаботиться о лампах, встроенных в подвесных шкафах для хранения;

: одной только вытяжки здесь недостаточно. Чтобы осветить рабочую поверхность для резки, придется позаботиться о лампах, встроенных в подвесных шкафах для хранения; подсветка внутри шкафов: она поможет быстрее ориентироваться при поиске круп или специй, особенно, если на вашей кухне глубокие шкафы;

она поможет быстрее ориентироваться при поиске круп или специй, особенно, если на вашей кухне глубокие шкафы; подсветка стола в зоне гостиной : здесь чаще всего выбирают подвесной свет, который может подниматься и опускаться по мере того, какой ореол света должен попадать на обеденную зону;

: здесь чаще всего выбирают подвесной свет, который может подниматься и опускаться по мере того, какой ореол света должен попадать на обеденную зону; декоративный свет: его нередко используется в зоне гостиной, чтобы отдохнуть в конце рабочего дня.

Отличия в деталях

Различия в деталях / Фото Pinterest

Поскольку размещение физических перегородок "украдет" площадь, попробуйте разделить две зоны с помощью декоративных элементов: постелите ковер только в гостиной, а в кухне оставьте открытую плитку, или же – повесьте над обеденным столом картины, которые будут означать изменение стиля.

Теплые цвета – на севере, светлая палитра – на юге

Еще один способ ненавязчивого зонирования - использование цветов и материалов, которые будут отличаться. Ориентация кухни поможет подобрать идеальный оттенок для стен и фасадов. Расположение на холодный север требует ярких цветов и теплых материалов (например, дерево). Южную сторону дизайнеры советуют оформлять в белом или трендовом зеленом. Кухни расположенные с восточной стороны дома лучше выглядят в серых, кремовых и пастельных тонах, а с западной можно использовать холодные оттенки голубого.

Отталкивайтесь от этого, чтобы подобрать правильные цвета для различных зон.

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Четко очерченные границы без перегородок

Обеспечьте свободу передвижения / Фото painterbros

Если вы хотите четко разделить гостиную и кухню, установите между ними шкаф или стеллаж, которые разграничат пространство. Также вы можете схитрить, обустроив между двумя помещениями третье, например, установить рабочий стол.

Обеспечьте свободу передвижения

Основная деталь в дизайне интерьера – это организация мебели. Ее расположение в пространстве влияет на визуальное и пространственное восприятие комнат. Приоритетом всегда будет пространство без помех.

Начните с разработки плана с реальными размерами вашей кухни-гостиной. Прежде чем покупать и устанавливать мебель, попробуйте покрутить ее и поиграть с местом будущего расположения. Эти поиски позволят найти самый выгодный вариант.