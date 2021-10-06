Интуитивное разделение и минимум беспорядка: 6 крутых идей кухни-гостиной
Источник:24 канал
Превратите свою гостиную-кухню в гармоничное, эстетичное и функциональное пространство. Эти простые советы помогут вам создать такую комнату, независимо от ее размера.
В крупных городах, где наблюдается быстрый рост населения на фоне дефицита жилья, крайне важно научиться приспосабливать дома к современным реалиям и быстрого образа жизни. Благодаря дизайну интерьера и его постоянному развитию, мы можем модифицировать имеющееся пространство.
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Хотя все зоны дома важны, некоторые из них медленно отмирают. Так, например, классическая гостиная все чаще становится частью кухни. Если в вашем доме тоже нет четкого разделения, делимся советами, которые помогут создать гармонию между двумя открытыми пространствами.
Расширьте количество поверхностей без затрат места
Прямоугольная столешница "американский бар" или узкий островок, растянутый на обе зоны – идеальный вариант для ограниченного пространства. Подумайте только, что устанавливая лишь один предмет, вы сразу "убиваете двух зайцев" – создаете поверхность для приготовления пищи и удобный стол для ее применения.
С технической точки зрения – островок помогает пропорционально разделить освещения, обеспечивает лучшую вентиляцию и облегчает уборку.
Направьте свет на важные зоны
Освещение влияет как на атмосферу, так и на функциональность помещений. Воспользуйтесь преимуществами современных светильников и используйте их не только в качестве декора, но и для отметки, которая будет означать, что здесь завершается одна и начинается другая зона. Для этого разместите их над барной стойкой или островом.
Важно и то, что каждая функциональная зона должна иметь отдельные источники света:
- основной свет: центральная люстра, встроенные потолочные светильники или скрытая подсветка, которая будет давать достаточное количество света для обеих зон;
- свет для рабочей зоны кухни: одной только вытяжки здесь недостаточно. Чтобы осветить рабочую поверхность для резки, придется позаботиться о лампах, встроенных в подвесных шкафах для хранения;
- подсветка внутри шкафов: она поможет быстрее ориентироваться при поиске круп или специй, особенно, если на вашей кухне глубокие шкафы;
- подсветка стола в зоне гостиной: здесь чаще всего выбирают подвесной свет, который может подниматься и опускаться по мере того, какой ореол света должен попадать на обеденную зону;
- декоративный свет: его нередко используется в зоне гостиной, чтобы отдохнуть в конце рабочего дня.
Отличия в деталях
Поскольку размещение физических перегородок "украдет" площадь, попробуйте разделить две зоны с помощью декоративных элементов: постелите ковер только в гостиной, а в кухне оставьте открытую плитку, или же – повесьте над обеденным столом картины, которые будут означать изменение стиля.
Теплые цвета – на севере, светлая палитра – на юге
Еще один способ ненавязчивого зонирования - использование цветов и материалов, которые будут отличаться. Ориентация кухни поможет подобрать идеальный оттенок для стен и фасадов. Расположение на холодный север требует ярких цветов и теплых материалов (например, дерево). Южную сторону дизайнеры советуют оформлять в белом или трендовом зеленом. Кухни расположенные с восточной стороны дома лучше выглядят в серых, кремовых и пастельных тонах, а с западной можно использовать холодные оттенки голубого.
Отталкивайтесь от этого, чтобы подобрать правильные цвета для различных зон.
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Четко очерченные границы без перегородок
Если вы хотите четко разделить гостиную и кухню, установите между ними шкаф или стеллаж, которые разграничат пространство. Также вы можете схитрить, обустроив между двумя помещениями третье, например, установить рабочий стол.
Обеспечьте свободу передвижения
Основная деталь в дизайне интерьера – это организация мебели. Ее расположение в пространстве влияет на визуальное и пространственное восприятие комнат. Приоритетом всегда будет пространство без помех.
Начните с разработки плана с реальными размерами вашей кухни-гостиной. Прежде чем покупать и устанавливать мебель, попробуйте покрутить ее и поиграть с местом будущего расположения. Эти поиски позволят найти самый выгодный вариант.