Инвестиции в недвижимость во время войны: в какие объекты украинцы вкладывают средства
Источник:Forbes
В декабре 2021 года цены на недвижимость в Украине достигли семилетнего максимума. За год средняя цена квадратного метра в новостройках Киева выросла более чем на 25% в гривне и на 32% в долларах. При этом инвестиции в котлован приносили от 7 – 10% в год, а спрос в мегаполисах превышал предложение.
По приблизительным подсчетам, количество инвестиционных сделок на первичном рынке жилья на конец 2021 года составляло около 50 – 55% от их общего количества. При этом треть покупателей вкладывали средства в приобретение двух и более квартир с целью дальнейшей продажи. Однако война приостановила этот процесс.
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Как объясняет основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, если до полномасштабного вторжения инвестиции в нулевую стадию строительства приносили за 2-4 года доходность в 30 – 50%, сегодня эти суммы не покрывают риски.
Покупать недвижимость у застройщика теперь – фактически кредитовать его,
– считает заместитель председателя совета Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов Александр Куликов.
На какую недвижимость есть спрос даже в условиях войны
Спрос на вторичном рынке выше, чем на "первичке". Однако даже здесь количество сделок далеко от довоенного уровня. Покупатели до сих пор ожидают скидки, тогда как владельцы жилья не готовы к существенно меньшим ценам.
В тренде – недвижимость гостиничного или апарт-типа в западных областях.
Это так называемая доходная недвижимость, которая дает определенный гривневый поток и 5 – 10% годовых.
– рассказывает финансовый советник iPlan.ua Любомир Остапов.
Другой нестандартный пример – проект "Промприбор. Реновация", который продолжает строительство офисных помещений. Проект уже получил 100 запросов на релокацию от украинских предприятий и планирует до конца 2022 года ввести в эксплуатацию дополнительно от 12 000 до 24 000 квадратных метров помещений.
Как изменялись цены на украинские новостройки / Инфографика Forbes