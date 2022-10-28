Инвестиции в недвижимость во время войны: в какие объекты украинцы вкладывают средства

В декабре 2021 года цены на недвижимость в Украине достигли семилетнего максимума. За год средняя цена квадратного метра в новостройках Киева выросла более чем на 25% в гривне и на 32% в долларах. При этом инвестиции в котлован приносили от 7 – 10% в год, а спрос в мегаполисах превышал предложение.

По приблизительным подсчетам, количество инвестиционных сделок на первичном рынке жилья на конец 2021 года составляло около 50 – 55% от их общего количества. При этом треть покупателей вкладывали средства в приобретение двух и более квартир с целью дальнейшей продажи. Однако война приостановила этот процесс.

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Как объясняет основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, если до полномасштабного вторжения инвестиции в нулевую стадию строительства приносили за 2-4 года доходность в 30 – 50%, сегодня эти суммы не покрывают риски.

Покупать недвижимость у застройщика теперь – фактически кредитовать его,

– считает заместитель председателя совета Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов Александр Куликов.