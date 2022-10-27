Как отмечают специалисты, теперь на рынке недвижимости повысятся цены и появятся новые тенденции. В частности, первыми в течение года будут продавать самые дорогие объекты.
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Что изменится с 1 ноября
В новом Законе изменяется размер налога за продажу недвижимости и порядок налогообложения объектов, по которым частично уплачена цена и зарегистрировано обременение вещных прав в пользу покупателя. Также от налогообложения НДС освобождаются операции по некоторым объектам.
Среди основных изменений:
- ставка налога с дохода от продаж будет равна 18% + 1,5% военный сбор;
- доход от таких продаж может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы по приобретению объекта недвижимости. В таком случае доход лица будет считаться как "цена продаж или оценочная стоимость недвижимости минус затраты на ее приобретение", что достаточно похоже на подсчет инвестиционной прибыли.
Что остается без изменений
- первая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и больше – не облагается НДФЛ;
- вторая продажа жилья за год, если продавец владел им три года и более или первая за год продажа другой недвижимости облагается налогом под 5% + 1,5% военный сбор;
- при продаже полученных в подарок объектов недвижимости, расходами есть только сумма госпошлины, регистрационного сбора и аналогичных платежей, налогов и сборов, уплаченных в связи с оформлением подарка;
- на унаследованные объекты не распространяется требование о владении ими в течение трех лет.