Как отмечают специалисты, теперь на рынке недвижимости повысятся цены и появятся новые тенденции. В частности, первыми в течение года будут продавать самые дорогие объекты.

Как принять квартиру от застройщика: пошаговая инструкция

Что изменится с 1 ноября

В новом Законе изменяется размер налога за продажу недвижимости и порядок налогообложения объектов, по которым частично уплачена цена и зарегистрировано обременение вещных прав в пользу покупателя. Также от налогообложения НДС освобождаются операции по некоторым объектам.

Среди основных изменений:

ставка налога с дохода от продаж будет равна 18% + 1,5% военный сбор;

доход от таких продаж может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы по приобретению объекта недвижимости. В таком случае доход лица будет считаться как "цена продаж или оценочная стоимость недвижимости минус затраты на ее приобретение", что достаточно похоже на подсчет инвестиционной прибыли.

Что остается без изменений