Спрос остается высоким: в каких городах больше всего инвестируют в квартиры

В западных городах до сих пор активно скупают квадратные метры. Там есть высокий спрос как на покупку, так и на аренду квартир, поэтому инвестировать всегда выгодно.

Наибольшая заинтересованность в инвестировании есть во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и Ужгороде. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации Недвижимости РІЕЛ Ростислав Мельник.

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Инвестиционный центр – в западных областях

По словам Ростислава Мельника, спрос на инвестиционное жилье в западных регионах остается высоким, в частности из-за внутренней миграции, вызванной войной.

Внутренне перемещенные лица ищут жилье, что повышает спрос в таких городах, как Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород и тому подобное. Кроме того, есть определенный переток инвесторов со столичного рынка из-за рисков, связанные с войной, и желание диверсифицировать свои инвестиции в более стабильных регионах,

– пояснил эксперт.

Ростислав Мельник добавил, что наибольший спрос есть на квартиры средней площади 50 – 70 квадратных метров с бюджетом 60 – 80 тысяч долларов.

"Инвесторы ориентируются на объекты, которые можно быстро сдать в аренду или выгодно перепродать", – отметил гендиректор КН РІЕЛ.

Сколько стоит аренда квартир в аренду

Арендовать однокомнатную квартиру в новом доме Ужгорода стоит минимум 12 тысяч гривен в месяц. В Ивано-Франковске цены составляют 12 - 13 тысяч гривен. Во Львове снять хорошую квартиру в новостройке стоит еще больше – около 15 тысяч гривен.

Между тем в столице можно найти квартиру и за 10 тысяч гривен, а инвестировать в недвижимость столицы будет дороже. Многие инвесторы такие вложения считают невыгодными.