В какую недвижимость сейчас лучше всего инвестировать: вот ответ экспертки

Если вы планируете вложить деньги в недвижимость, то вам точно необходимо знать, какие варианты на данный момент выгодны. Финансовая экспертка рассказала о всех секретах успешного инвестирования.

Инвестировать в недвижимость всегда было выгодно. Сомнения у украинцев возникли только в начале полномасштабного вторжения, ведь тогда никто не понимал, что дальше будет с рынком. Однако уже в мае 2022 года ситуация начала постепенно стабилизироваться, а сейчас спрос на жилье разве растет.

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Недвижимость, в которую стоит сейчас инвестировать

"Учитывая, что в 2022 году многие украинцы выехали за границу, большого спроса на жилье не было. Но сейчас, в 2023 году, большинство строек возобновило свою деятельность, спрос на недвижимость вернулся и активно набирает обороты", – говорит эксперт и инвестор Юлия Баткалова .

Специалист отмечает, что ранее наибольший спрос и дорогие квартиры были в Киеве. Однако сейчас лидируют западные города, особенно Буковель и деревни, расположенные рядом с ним.

Спрос на жилье там постоянно, потому что это приоритетный регион, куда семьи в полном составе могут поехать отдохнуть.

Инвестиции в недвижимость сейчас имеют больше предложений, чем еще несколько лет назад: кроме классических вариантов квартир и домов, можно рассмотреть земельные участки или гостиничный бизнес,

– говорит эксперт Юлия Баткалова.

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Средний рост стоимости инвестиционного объекта в Карпатах за 2023 год составляет от 10% до 20% годовых. Это отличный вариант для тех, кто ищет инвестиционные возможности.