Однокомнатные квартиры, как правило, пользуются наибольшим спросом. Эксперты OLX Недвижимость рассказывают об изменениях, произошедших в течение последнего года, а также о ситуации с ценами на вторичном рынке в 5 крупнейших городах Украины, передает 24 Канал.

Обратите внимание Инвестиции в недвижимость: как выбрать объект и застройщика

Как изменились цены на однокомнатные квартиры за последний год

Если анализировать цены в столице средняя стоимость жилья с одной комнатой выросла на 16% и составляет сейчас 2,9 миллиона гривен. Вместе с тем, зафиксировали значительное увеличение количества предложений. За последний год объявлений о продаже однокомнатной квартиры в Киеве стало больше на 47%.

В Одессе Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке выросла 12,6% и сейчас составляет 1,6 миллиона гривен. Количество предложения существенно не изменилось, ведь показатель увеличился всего на 8%. Во Львове средняя цена на однокомнатную квартиру выросла на 14,3% - до 1,7 миллиона гривен, а количество предложений увеличилось на 16,5%.

Хотя Харьков и Днепр расположены относительно недалеко от зоны проведения боевых действий, цены на однокомнатное жилье там тоже выросли. В Днепре показатель роста составляет 15,4% (на 1,2 миллиона гривен), в Харькове – на 8% (на 885 тысяч гривен).

Что касается количества предложений, то в Харькове из-за напряженной ситуации безопасности и регулярных обстрелов произошел большой "скачок" в количестве объявлений о продаже однокомнатных квартир. За последний год их стало больше на 267%. В Днепре рост предложений жилья незначителен – лишь +8% за последний год.