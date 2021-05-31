Покупая коммерческие помещения, инвесторам нужно учитывать несколько нюансов. Подробнее о них рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.
Не пропустите Проводка в новостройке: нужно ли ее менять и что следует знать
Кто покупает коммерческие "квадраты"
По словам Берещак, такой вид недвижимости интересует:
- инвесторов-сберегателей, которые настроены на долгосрочный пассивный доход (около 11 – 13%) годовых. Они вкладывают средства в объект в начале строительства, а потом сдают его в аренду.
- инвесторов-бизнесменов, которые покупают площадь под собственную предпринимательскую деятельность.
Коммерческую площадь покупают для собственного бизнеса и сдачи в аренду / Фото Pixabay
Как выбрать коммерческую недвижимость
1. Цена
По словам эксперта, не следует равняться на средневзвешенную стоимость покупки и аренды коммерческих помещений в ЖК. Она пояснила, что цена зависит от множества факторов:
- локации;
- концепции;
- формата ЖК;
- месторасположения коммерческого объекта, который рассматривается;
- технических и инженерных характеристик;
- площади;
- планировки;
- витринной группы;
- наличия отдельного фасадного входа;
- проходимости места и пр.
В качественных ликвидных форматах live&work&play, клубный город, мини-город, многофункциональные и сервисные ЖК из категории комфорт+ и бизнес-класса диапазон стартовых цен на коммерческие помещения варьируется от 1 тысячи долларов (27,5 тысячи гривен) до 3,5 тысячи долларов (96 тысяч гривен) в центральном деловом районе, бизнес и премиум-сегменте,
– отметила она.
2. Собственник или девелопер
Арендовать помещение под бизнес в жилом доме можно у собственника или у девелопера. Некоторые застройщики предлагают подобные варианты с проактивным стилем управления коммерческой недвижимостью. В данном случае девелопер понимает требования и запросы своих жильцов и подбирает компании, которые будут востребованы в ЖК.
Интересно В Украине упростили проверку документов на квартиру: что можно узнать онлайн
3. Площадь
В-третьих, в нарезке помещений компании также весьма щепетильны: есть лоты и под крупных сетевых арендаторов в 300+ квадратных метров, и небольшие ходовые варианты в 50 – 120 квадратных метров под МСБ. Помещения в 40 – 50 квадратных метров в дефиците, расходятся очень быстро и по нормам подходят ограниченному количеству бизнесов,
– уточнила Виктория Берещак.
Она подчеркнула, что ставка аренды будет разной в зависимости от комплекса. Некоторые устанавливают ее на год, а потом пересматривают, другие повышают постепенно – все это оговаривается и фиксируется заранее.
Цена помещения зависит от конкретного ЖК / Фото Pixabay