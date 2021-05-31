Купуючи комерційні приміщення, інвесторам потрібно враховувати кілька нюансів. Детальніше про них розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
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Хто купує комерційні "квадрати"
За словами Берещак, такий вид нерухомості цікавить:
- інвесторів-вкладників, які налаштовані на довгостроковий пасивний дохід (близько 11 – 13%) річних. Вони вкладають кошти в об'єкт на початку будівництва, а потім здають його в оренду.
- інвесторів-бізнесменів, які купують площу під власну підприємницьку діяльність.
Комерційну площу купують для власного бізнесу та здачі в оренду / Фото Pixabay
Як вибрати комерційну нерухомість
1. Ціна
За словами експертки, не слід орієнтуватися на середньозважену вартість покупки та оренди комерційних приміщень у ЖК. Вона пояснила, що ціна залежить від безлічі факторів:
- локації;
- концепції;
- формату ЖК;
- місця розташування комерційного об'єкта, який розглядається;
- технічних та інженерних характеристик;
- площі;
- планування;
- вітринної групи;
- наявності окремого фасадного входу;
- прохідності місця тощо.
У якісних ліквідних форматах live&work&play, клубне місто, мінімісто, багатофункціональні та сервісні ЖК з категорії комфорт+ і бізнес-класу діапазон стартових цін на комерційні приміщення варіюється від 1 тисячі доларів (27,5 тисяч гривень) до 3,5 тисяч доларів (96 тисяч гривень) у центральному діловому районі, бізнес і преміумсегменті,
– зазначила вона.
2. Власник або девелопер
Орендувати приміщення під бізнес у житловому будинку можна у власника чи девелопера. Деякі забудовники пропонують подібні варіанти з проактивним стилем управління комерційною нерухомістю. У такому випадку девелопер розуміє вимоги та запити своїх мешканців і підбирає компанії, які матимуть попит у ЖК.
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3. Площа
По-третє, у нарізці приміщень компанії також вельми педантичні: є лоти й під великих мережевих орендарів у 300+ квадратних метрів, і невеликі ходові варіанти в 50 – 120 квадратних метрів під МСБ. Приміщення у 40 – 50 квадратних метрів у дефіциті, розходяться дуже швидко й за нормами підходять обмеженій кількості бізнесів,
– уточнила Вікторія Берещак.
Вона наголосила, що ставка оренди буде різною залежно від комплексу. Деякі встановлюють її на рік, а потім переглядають, інші підвищують поступово – все це обговорюється і фіксується заздалегідь.
Ціна приміщення залежить від конкретного ЖК / Фото Pixabay