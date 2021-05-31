Купуючи комерційні приміщення, інвесторам потрібно враховувати кілька нюансів. Детальніше про них розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Не проґавте Проводка у новобудові: чи потрібно її міняти та що варто знати

Хто купує комерційні "квадрати"

За словами Берещак, такий вид нерухомості цікавить:

інвесторів-вкладників , які налаштовані на довгостроковий пасивний дохід (близько 11 – 13%) річних. Вони вкладають кошти в об'єкт на початку будівництва, а потім здають його в оренду.

, які налаштовані на довгостроковий пасивний дохід (близько 11 – 13%) річних. Вони вкладають кошти в об'єкт на початку будівництва, а потім здають його в оренду. інвесторів-бізнесменів, які купують площу під власну підприємницьку діяльність.

Комерційну площу купують для власного бізнесу та здачі в оренду / Фото Pixabay

Як вибрати комерційну нерухомість

1. Ціна

За словами експертки, не слід орієнтуватися на середньозважену вартість покупки та оренди комерційних приміщень у ЖК. Вона пояснила, що ціна залежить від безлічі факторів:

локації;

концепції;

формату ЖК;

місця розташування комерційного об'єкта, який розглядається;

технічних та інженерних характеристик;

площі;

планування;

вітринної групи;

наявності окремого фасадного входу;

прохідності місця тощо.

У якісних ліквідних форматах live&work&play, клубне місто, мінімісто, багатофункціональні та сервісні ЖК з категорії комфорт+ і бізнес-класу діапазон стартових цін на комерційні приміщення варіюється від 1 тисячі доларів (27,5 тисяч гривень) до 3,5 тисяч доларів (96 тисяч гривень) у центральному діловому районі, бізнес і преміумсегменті,

– зазначила вона.

2. Власник або девелопер

Орендувати приміщення під бізнес у житловому будинку можна у власника чи девелопера. Деякі забудовники пропонують подібні варіанти з проактивним стилем управління комерційною нерухомістю. У такому випадку девелопер розуміє вимоги та запити своїх мешканців і підбирає компанії, які матимуть попит у ЖК.

Цікаво В Україні спростили перевірку документів на квартиру: що можна дізнатися онлайн

3. Площа

По-третє, у нарізці приміщень компанії також вельми педантичні: є лоти й під великих мережевих орендарів у 300+ квадратних метрів, і невеликі ходові варіанти в 50 – 120 квадратних метрів під МСБ. Приміщення у 40 – 50 квадратних метрів у дефіциті, розходяться дуже швидко й за нормами підходять обмеженій кількості бізнесів,

– уточнила Вікторія Берещак.

Вона наголосила, що ставка оренди буде різною залежно від комплексу. Деякі встановлюють її на рік, а потім переглядають, інші підвищують поступово – все це обговорюється і фіксується заздалегідь.

Ціна приміщення залежить від конкретного ЖК / Фото Pixabay