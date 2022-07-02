Ипотечное жилье будут продавать и покупатели-инвесторы, и купившие жилье для себя. Как это повлияет на первичный рынок недвижимости и способность строить дальше – можно будет оценить осенью, тогда на рынок выйдет основная масса квартир.

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Украинцы, взявшие кредит на жилье, постараюсь перепродать недвижимость

Как объясняют специалисты, многие кредитные договоры, в том числе и по ипотеке, предусматривают начисление суммарных ежемесячных выплат за пользование кредитом через формулу, в которой фигурирует составляющая "учетная ставка НБУ", она, в свою очередь, повысилась с 10% до 25%. Кроме того, большинство кредитных договоров предусматривают периодический пересмотр процентов и дополнительных расходов на пользование кредитом.

В результате этого владельцы квартир постараются быстро избавиться от жилья под кредитом.

Ипотечный кризис подвесит первичный рынок жилья

Сегодня же, несмотря на открытие реестров, рынок жилья в столице до сих пор "заморожен": сделок купли-продажи квартир крайне мало.

В этом кризисе девелоперам придется замораживать планируемые проекты, выходить в кэш и ждать до лучших времен. Кроме незавершенных ЖК, строительство которых остановилось из-за войны: достроить их — это ответственность перед людьми. А начинать новые проекты сейчас нет смысла,

считает Ярослав Цуканов.

Эксперты уже фиксируют начало массовых продаж в новостройках пострадавших от военных действий городков. Также, по прогнозам Олега Приходько, на рынок могут выйти квартиры выехавших в Европу беженцев и приняли решение там остаться жить.

Прогнозировать, как повлияет большой объем квартир на вторичный рынок, эксперты тоже не спешат. По мнению Олега Приходько, цены могут опуститься до 7%.

"Вполне вероятно, что дополнительное количество объектов недвижимости повлечет за собой временный краткосрочный спад цен. Однако, такой форс-мажорный шаг рынка не будет отражать общие тенденции ценообразования в условиях общего дефицита новых жилых площадей на фоне спада объемов строительства, инфляционных процессов и разрушенных миллионов квадратных метров жилья", – считает эксперт.