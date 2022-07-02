Іпотечне житло продаватимуть і покупці-інвестори, і ті, хто придбав житло для себе. Як це вплине на первинний ринок нерухомості і спроможність будувати далі – можна буде оцінити восени, саме тоді на ринок вийде основна маса квартир.

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Українці, які взяли кредит на житло, намагатимусь перепродати нерухомість

Як пояснюють фахівці, багато кредитних договорів, у тому числі й з іпотеки передбачають нарахування сумарних щомісячних виплат за користування кредитом через формулу, у якій фігурує складова "облікової ставки НБУ", яка підвищилася з 10% до 25%. Окрім того, більшість кредитних договорів передбачає періодичний перегляд відсотків та додаткових витрат за користування кредитом.

Внаслідок цього власники квартир намагатимуться швидко позбутися житла під кредитом.

Іпотечна криза підвісить первинний ринок житла

Сьогодні ж, попри відкриття реєстрів, ринок житла у столиці досі "заморожений": угод з купівлі-продажу квартир вкрай мало.

У цій кризі девелоперам доведеться заморожувати проєкти, які планувались, виходити в кеш і чекати до кращих часів. Окрім незавершених ЖК, будівництво яких зупинилось через війну: добудувати їх — це відповідальність перед людьми. А починати нові проєкти зараз нема сенсу,

– вважає Ярослав Цуканов.

Експерти вже фіксують початок масових продажів у новобудовах містечок, що потерпіли від воєнних дій. Також, за прогнозами Олега Приходька, на ринок можуть вийти квартири біженців, що виїхали до Європи і ухвалили рішення там залишитись жити.

Прогнозувати, як вплине великий об'єм квартир на вторинний ринок, експерти також не поспішають. На думку Олега Приходька, ціни можуть опуститись до 7%.

"Цілком вірогідно, що додаткова кількість об’єктів нерухомості спричинить тимчасовий короткостроковий спад цін. Однак, такий форс-мажорний крок ринку – не буде віддзеркалювати загальні тенденції ціноутворення в умовах загального дефіциту нових житлових площ на фоні спаду обсягів будівництва, інфляційних процесів та зруйнованих десятків мільйонів квадратних метрів житла", – вважає експерт.

Водночас очікувати великого обвалу цін на нерухомість з огляду на серйозне здорожчання будматеріалів експерти очікувати не рекомендують.