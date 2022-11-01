О соответствующем решении сегодня, 1 ноября, сообщила пресс-служба Минреинтеграции. Полный список общин утвержден приказом министерства.
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Что известно о программе
Государственный фонд содействия молодежному домостроению регулярно отбирает семьи, которые смогут оформить кредит в рамках украинско-немецкого проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", то есть оформить ипотеку по самой низкой сегодня в Украине ставке – 3% в год.
Согласно изменениям:
- Победители отбора получают возможность взять кредит на жилье, которое реконструировано не более 35 лет назад.
- Победитель имеет право выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, а не в той, которая указывалась в заявлении о намерении получить кредит.
- Увеличен максимальный срок кредитования до 30 лет (ранее 20 лет).
- Удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина, которая теперь составляет 52,5 квадратных метра вместо 21 квадратного метра.
В целях уменьшения финансовой нагрузки на заемщика в случае снижения уровня его платежеспособности установлена возможность осуществления реструктуризации задолженности,
– говорится в сообщении.
Уничтожение или повреждение объекты, на которое предоставлен кредит, теперь является основанием для предоставления заемщику кредитных каникул, отметили в министерстве. В течение кредитных каникул заемщик может освобождаться от уплаты основного платежа и процентов.