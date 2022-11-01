Про відповідне рішення сьогодні, 1 листопада, повідомила пресслужба Мінреінтеграції. Повний перелік громад затверджений наказом міністерства.
Читайте також Вперше на EXPO Real: хто представляв Україну на найбільшій виставці нерухомості у Європі
Що відомо про програму
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву регулярно відбирає родини, які зможуть оформити кредит у межах українсько-німецького проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", тобто оформити іпотеку за найнижчою сьогодні в Україні ставкою – 3% на рік.
Згідно зі змінами:
- Переможці відбору отримують можливість взяти кредит на житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому.
- Переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.
- Збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше 20 років).
- Подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 квадратні метри замість 21 квадратного метра.
З метою зменшення фінансового навантаження на позичальника у випадку зниження рівня його платоспроможності встановлено можливість здійснення реструктуризації заборгованості,
– йдеться у повідомленні.
Знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, зазначили у міністерстві. Протягом кредитних канікул позичальник може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків.