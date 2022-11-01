Про відповідне рішення сьогодні, 1 листопада, повідомила пресслужба Мінреінтеграції. Повний перелік громад затверджений наказом міністерства.

Читайте також Вперше на EXPO Real: хто представляв Україну на найбільшій виставці нерухомості у Європі

Що відомо про програму

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву регулярно відбирає родини, які зможуть оформити кредит у межах українсько-німецького проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", тобто оформити іпотеку за найнижчою сьогодні в Україні ставкою – 3% на рік.

Згідно зі змінами:

Переможці відбору отримують можливість взяти кредит на житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому. Переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит. Збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше 20 років). Подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 квадратні метри замість 21 квадратного метра.

З метою зменшення фінансового навантаження на позичальника у випадку зниження рівня його платоспроможності встановлено можливість здійснення реструктуризації заборгованості,

– йдеться у повідомленні.

Знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, зазначили у міністерстві. Протягом кредитних канікул позичальник може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків.