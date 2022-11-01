Кабмин упростил условия ипотечного кредитования для переселенцев: что изменится с 1 ноября

1 ноября 2022 , 22:18
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Источник:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Правительство расширило список граждан Украины, которые могут получить ипотечный кредит. Теперь среди них и вынужденные переселенцы, имеющие жилье на территории оккупированных общин или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия.

О соответствующем решении сегодня, 1 ноября, сообщила пресс-служба Минреинтеграции. Полный список общин утвержден приказом министерства.

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Что известно о программе

Государственный фонд содействия молодежному домостроению регулярно отбирает семьи, которые смогут оформить кредит в рамках украинско-немецкого проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", то есть оформить ипотеку по самой низкой сегодня в Украине ставке – 3% в год.

Согласно изменениям:

  1. Победители отбора получают возможность взять кредит на жилье, которое реконструировано не более 35 лет назад.
  2. Победитель имеет право выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, а не в той, которая указывалась в заявлении о намерении получить кредит.
  3. Увеличен максимальный срок кредитования до 30 лет (ранее 20 лет).
  4. Удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина, которая теперь составляет 52,5 квадратных метра вместо 21 квадратного метра.

В целях уменьшения финансовой нагрузки на заемщика в случае снижения уровня его платежеспособности установлена возможность осуществления реструктуризации задолженности,
– говорится в сообщении.

Уничтожение или повреждение объекты, на которое предоставлен кредит, теперь является основанием для предоставления заемщику кредитных каникул, отметили в министерстве. В течение кредитных каникул заемщик может освобождаться от уплаты основного платежа и процентов.

Автор: Юлія Бабич