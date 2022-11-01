Кабмин упростил условия ипотечного кредитования для переселенцев: что изменится с 1 ноября

Правительство расширило список граждан Украины, которые могут получить ипотечный кредит. Теперь среди них и вынужденные переселенцы, имеющие жилье на территории оккупированных общин или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия.

О соответствующем решении сегодня, 1 ноября, сообщила пресс-служба Минреинтеграции. Полный список общин утвержден приказом министерства.

Читайте также Впервые на EXPO Real: кто представлял Украину на крупнейшей выставке недвижимости в Европе

Что известно о программе

Государственный фонд содействия молодежному домостроению регулярно отбирает семьи, которые смогут оформить кредит в рамках украинско-немецкого проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", то есть оформить ипотеку по самой низкой сегодня в Украине ставке – 3% в год.

Согласно изменениям:

Победители отбора получают возможность взять кредит на жилье, которое реконструировано не более 35 лет назад. Победитель имеет право выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, а не в той, которая указывалась в заявлении о намерении получить кредит. Увеличен максимальный срок кредитования до 30 лет (ранее 20 лет). Удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина, которая теперь составляет 52,5 квадратных метра вместо 21 квадратного метра.

В целях уменьшения финансовой нагрузки на заемщика в случае снижения уровня его платежеспособности установлена возможность осуществления реструктуризации задолженности,

– говорится в сообщении.

Уничтожение или повреждение объекты, на которое предоставлен кредит, теперь является основанием для предоставления заемщику кредитных каникул, отметили в министерстве. В течение кредитных каникул заемщик может освобождаться от уплаты основного платежа и процентов.