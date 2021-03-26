Государственная программа ипотеки под 7%, которая была инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским, является реальным шансом для многих граждан приобрести заветное жилье.

Об особенностях и преимуществах долгожданной украинцами программы доступного жилья рассказал президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.

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Доступная ипотека под 7% Государственная программа, разработанная Министерством финансов для удешевления стоимости ипотечных кредитов для украинцев. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Согласно условиям, предметом ипотеки может выступать квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.

Как президент КН РИЕЛ оценил ипотеку под 7%

Это реальная возможность для многих украинских семей приобрести жилье на первичном рынке под залог имущественных прав по более благоприятным условиям, чем те, которые предлагают коммерческие банки. Наверное, все застройщики захотят работать по этой программе. КН РИЕЛ также будет в ней участвовать,

– подчеркнул Ростислав Мельник.

Он напомнил, что большинство застройщиков предлагает свои программы приобретения квартир в рассрочку или в кредит. Однако компании не могут позволить себе столь дешевый кредит, который сейчас предлагает государство.

Президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник / Фото riel

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Преимущества программы "Доступная ипотека 7%"

Ростислав Мельник уточнил, что ранее в Украине уже были подобные программы. Однако новая идея несколько отличается. В частности, она довольно выгодна для покупателей, поскольку они идут непосредственно в аккредитованный коммерческий банк, минуя государственные ипотечные учреждения. И второй момент – впервые не недвижимость, а имущественные права становятся залогом для получения кредита.

По словам эксперта, программа доступна для наемных работников с официальной заработной платой. Их доход должен быть вдвое выше, чем проценты и тело кредита за 20 лет. В среднем, отметил Ростислав Мельник, если супруги зарабатывают по 20 тысяч гривен в месяц, то они могут взять квартиру в кредит и выплатить ее за 20 лет.

ЖК Great от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Президент РИЕЛ подчеркнул, что новую программу приветствуют как потенциальные покупатели недвижимости, так и участники строительного рынка, несмотря на то, что пока она может обеспечить жильем лишь небольшую часть граждан Украины.

В этом году в Госбюджете на такие кредиты запланировано 5 миллиардов гривен. Получат 2-5% от всех нуждающихся, но и это уже хорошо. Вообще, идея классная! Она выгодна и покупателям, и застройщикам,

– отметил Ростислав Мельник.

Полный комментарий Ростислава Мельника смотрите на видео: