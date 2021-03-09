Приобретение жилья в новостройке – процесс, который требует максимум внимания и умения принимать решения.

При поиске квартиры на первичном рынке нужно учесть множество важных моментов. Каких именно – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Поиск вариантов и отбор предложений

Чаще всего потенциальные покупатели рассматривают предложения от застройщиков на сайтах недвижимости. Это удобно и комфортно, ведь можно сразу увидеть всю информацию и о застройщике и об объекте, а также посмотреть планировки квартир. Стоит выбирать девелопера, у которого уже есть успешно реализованные проекты. Если у застройщика есть награды и призы за жилые объекты – это показатель платежеспособности и стабильности компании.

После того как вы убедитесь в надежности застройщика, нужно внимательно проверить документы до покупки квартиры: информационный проспект и правовую базу. Покупатель должен знать, что имеет право ознакомиться с документацией и получить номер земельной и ипотечной книги.

ЖК "Шенген" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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Способ финансирования строительства

Существует несколько вариантов: застройщик может использовать собственные средства, банковский кредит или деньги, полученные от клиентов. Для покупателя выгодным является первый способ, ведь в таком случае застройщик заинтересован, чтобы объект был реализован. Если речь идет о кредите – компания прошла проверку в банке, и ей можно доверять. Ведь ни один кредитор не будет предоставлять финансирование с риском. Если же говорить о третьем варианте, где строительство финансируется средствами клиентов, к нему следует относиться осторожно.

Что проверить перед покупкой квартиры в новостройке

Будущий покупатель убедиться, что у девелопера есть:

право распоряжаться землей;

необходимые разрешения на строительство;

информационный проспект и другие документы.

Также стоит взять в отделе продаж план развития района ЖК, чтобы знать, что планируется построить рядом с домом (парковка, детская площадка, магазины и др.).

Цена квартиры и стандарт отделки

Цена квартиры – важный вопрос в соглашении между покупателем и застройщиком. Она зависит от ряда параметров: размер и количество комнат, виды из окон, наличие балкона, планировки комнаты и расположение по отношению ко всему дому. Техническое состояние недвижимости – как выглядит готовая квартира и какая отделка нужна, чтобы в ней можно было жить, – также существенно влияет на цену,

– пояснили в РИЕЛ.

На первичном рынке квартиры могут быть с различным оформлением:

Черновая отделка – квартира подготовлена к отделочным работам. В ней подключено электричество, отопление, водопровод и, возможно, телекоммуникации, подготовлены стены и пол, установлены входные двери и окна с подоконниками. Такой вариант наиболее распространен в новостройках в Украине, поскольку это дешевле и все можно сделать на свой вкус и с бригадой, которой вы доверяете. Передчистовая отделка – в квартире можно клеить обои, укладывать ламинат, линолеум или паркет, красить стены, устанавливать сантехнику. Чаще всего уже застекленная лоджия и есть межкомнатные перегородки. Этот вариант подойдет для тех, кто не хочет "копаться" в пыли и слышать шум. Ремонт можно сделать быстрее. Отделка "под ключ" – в квартире уже есть полное разведение электричества, выключатели и лампочки, стены оклеены обоями, есть сантехника и межкомнатные двери. Это идеальное решение для тех, кто хочет заселиться в новое жилье сразу после получения ключей, ведь новому владельцу остается только приобрести мебель и бытовую технику. Важно: отделка "под ключ" может быть трех вариантов: базовый, стандарт и премиум. Отличаются они качеством используемых материалов, видом напольного покрытия и брендом сантехники.

ЖК Ok'Land от РИЕЛ / Фото riel

Цена недвижимости: можно ли купить дешевле

Главный вопрос при покупке жилья в новостройке – определение его стоимости. Обычно сумма, указанная в договоре, является окончательной, однако все же есть возможность изменить условия. Для этого нужно обратиться к застройщику. Если же уменьшить сумму невозможно, попробуйте договориться о дополнительных льготах.

Способы покупки квартиры

Чаще всего предлагается несколько вариантов формы оплаты жилья. Если ЖК еще строится, по данным РИЕЛ, это могут быть:

транши-платежи, связанные с реализацией этапов строительства объекта (деньги переводятся на эскроу-счет в банке, а банк выплачивает средства девелоперу после завершения следующего этапа строительных работ);

по системе 10/90 или 20/80. В этом случае 10% или 20% стоимости объекта оплачиваются в момент подписания предварительного контракта, а еще 90% или 80% – после завершения строительства.

Последний вариант практичен прежде всего для ипотечных заемщиков, поскольку эти 10% или 20% стоимости недвижимости могут составлять собственный вклад с ипотеки. Покупка готового жилья обычно осуществляется за полную стоимость, но возможен и вариант с системой 20/80 с выплатой остатка после завершения отделочных работ или оформления всех необходимых документов,

– пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Подписание договора и предварительный договор купли / продажи

В договоре с застройщиком прописываются все детали о выбранном объекте: внешний вид, отделка, площадь квартиры, количество комнат и другие нюансы. Обратите внимание: все моменты должны быть отражены в письменном виде. Существуют предварительный и основной договора.

Предварительный договор купли / продажи

Предварительный договор – документ, обязывающий стороны заключить основной договор купли-продажи.

Что нужно указать в предварительном договоре с застройщиком:

кто является сторонами договора;

о правах на недвижимое имущество;

информацию об объекте недвижимости (площадь квартиры, правовой статус объекта, наименование владельца);

основные характеристики дома, где покупается квартира;

общую площадь и планировку комнат, стандарт отделки;

сроки перехода права собственности к покупателю;

размер и условия выплаты суммы стоимости объекта покупателем застройщику;

счет условного депонирования жилья (номер счета, правила управления средствами, накопленными на счету, информация о расходах на содержание счета), банковскую гарантию (название банка, гарантированная сумма и срок гарантии) или страховую гарантию (наименование страховщика, гарантированная сумма и срок действия гарантии);

регистрационные данные: номер разрешения на строительство и наименование органа, выдавшего его, с указанием, является ли он окончательным или оспаривается;

сроки выхода из договора и сроки возврата денежных средств, уплаченных покупателем, в случае реализации этого права;

размер процентов и штрафных санкций для сторон договора.

ЖК "Містечко Підзамче" от РИЕЛ / riel

Прием квартиры

Получение квартиры и переход права собственности – два последних шага во всей процедуре покупки недвижимости у застройщика. Застройщик осуществляет ввод в эксплуатацию нового жилого помещения в соответствии с положениями предыдущего договора. Приглашение на проверку может быть направлено будущим жителям только после завершения строительства и получения разрешения на заселение. Во время встречи стоит оценить соответствие выполненных работ положением информационного проспекта, приложениям, эскизам и предварительному договору. Все обнаруженные дефекты и несоответствия следует перечислить в протоколе технической приемки,

– подчеркнули в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Что подписывается при осмотре квартиры:

акт технической приемки - это оценка техсостояния помещения, перечень дефектов и неисправностей, если они есть, описание имеющегося имущества, дата отчета, сведения о сторонах договора, соглашение по устранению застройщиком указанных дефектов;

протокол сдачи жилого помещения – выписка данным счетчиков, выдача ключей от квартиры, дата отчета, реквизиты сторон договора и опись имущества.

Застройщику дается 30 дней на устранение недостатков и дефектов. После окончания приема квартиры ключи передаются покупателю.

ЖК Great в Киеве от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Переход права собственности на квартиру

Обратите внимание, что до перехода права собственности покупателю, владельцем как новостройки, так и всех квартир в ней, является застройщик. Покупатель получает право собственности только после подписания основного договора.

Что содержится в договоре купли-продажи квартиры:

положения, подтверждающие выполнение договоренностей, указанных в договоре;

описание правового статуса предмета договора;

опись документов, необходимых для установления отдельной собственности на помещение;

сведения об оплате любых сумм, внесенных покупателем на этапе строительства;

правила, регулирующие использование общих частей собственности.

Стоит обратить внимание, не указал застройщик в договоре, что будет выступать в роли управляющего. Эта роль дает ему большую свободу в принятии решений по недвижимости от имени сообщества. В идеале жители должны иметь возможность самостоятельно определять администратора и управляющего, свободно выбирая среди предложений присутствующих на рынке компаний по управлению недвижимостью,

– подчеркнули в РИЕЛ.

Для того чтобы безопасно приобрести жилье, выбирайте только проверенных застройщиков, которые уверенно и стабильно работают на украинском рынке. Одним из таких является Корпорация Недвижимости РИЕЛ. Здесь вы можете купить квартиру в разных ЖК, каждый из которых:

построен по современным технологиям;

расположен в привлекательных районах города;

имеет хорошую инфраструктуру;

комфортный для проживания с детьми;

можно приобрести в кредит.

Найти свою идеальную квартиру можно в каталоге РИЕЛ, а для получения информации – обратитесь к специалистам компании.