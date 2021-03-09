Как купить квартиру в новостройке в 2021: что нужно знать
Приобретение жилья в новостройке – процесс, который требует максимум внимания и умения принимать решения.
Источник:24 канал
При поиске квартиры на первичном рынке нужно учесть множество важных моментов. Каких именно – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
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Поиск вариантов и отбор предложений
Чаще всего потенциальные покупатели рассматривают предложения от застройщиков на сайтах недвижимости. Это удобно и комфортно, ведь можно сразу увидеть всю информацию и о застройщике и об объекте, а также посмотреть планировки квартир. Стоит выбирать девелопера, у которого уже есть успешно реализованные проекты. Если у застройщика есть награды и призы за жилые объекты – это показатель платежеспособности и стабильности компании.
После того как вы убедитесь в надежности застройщика, нужно внимательно проверить документы до покупки квартиры: информационный проспект и правовую базу. Покупатель должен знать, что имеет право ознакомиться с документацией и получить номер земельной и ипотечной книги.
ЖК "Шенген" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
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Способ финансирования строительства
Существует несколько вариантов: застройщик может использовать собственные средства, банковский кредит или деньги, полученные от клиентов. Для покупателя выгодным является первый способ, ведь в таком случае застройщик заинтересован, чтобы объект был реализован. Если речь идет о кредите – компания прошла проверку в банке, и ей можно доверять. Ведь ни один кредитор не будет предоставлять финансирование с риском. Если же говорить о третьем варианте, где строительство финансируется средствами клиентов, к нему следует относиться осторожно.
Что проверить перед покупкой квартиры в новостройке
Будущий покупатель убедиться, что у девелопера есть:
- право распоряжаться землей;
- необходимые разрешения на строительство;
- информационный проспект и другие документы.
Также стоит взять в отделе продаж план развития района ЖК, чтобы знать, что планируется построить рядом с домом (парковка, детская площадка, магазины и др.).
Цена квартиры и стандарт отделки
Цена квартиры – важный вопрос в соглашении между покупателем и застройщиком. Она зависит от ряда параметров: размер и количество комнат, виды из окон, наличие балкона, планировки комнаты и расположение по отношению ко всему дому. Техническое состояние недвижимости – как выглядит готовая квартира и какая отделка нужна, чтобы в ней можно было жить, – также существенно влияет на цену,
– пояснили в РИЕЛ.
На первичном рынке квартиры могут быть с различным оформлением:
- Черновая отделка – квартира подготовлена к отделочным работам. В ней подключено электричество, отопление, водопровод и, возможно, телекоммуникации, подготовлены стены и пол, установлены входные двери и окна с подоконниками. Такой вариант наиболее распространен в новостройках в Украине, поскольку это дешевле и все можно сделать на свой вкус и с бригадой, которой вы доверяете.
- Передчистовая отделка – в квартире можно клеить обои, укладывать ламинат, линолеум или паркет, красить стены, устанавливать сантехнику. Чаще всего уже застекленная лоджия и есть межкомнатные перегородки. Этот вариант подойдет для тех, кто не хочет "копаться" в пыли и слышать шум. Ремонт можно сделать быстрее.
- Отделка "под ключ" – в квартире уже есть полное разведение электричества, выключатели и лампочки, стены оклеены обоями, есть сантехника и межкомнатные двери. Это идеальное решение для тех, кто хочет заселиться в новое жилье сразу после получения ключей, ведь новому владельцу остается только приобрести мебель и бытовую технику. Важно: отделка "под ключ" может быть трех вариантов: базовый, стандарт и премиум. Отличаются они качеством используемых материалов, видом напольного покрытия и брендом сантехники.
ЖК Ok'Land от РИЕЛ / Фото riel
Цена недвижимости: можно ли купить дешевле
Главный вопрос при покупке жилья в новостройке – определение его стоимости. Обычно сумма, указанная в договоре, является окончательной, однако все же есть возможность изменить условия. Для этого нужно обратиться к застройщику. Если же уменьшить сумму невозможно, попробуйте договориться о дополнительных льготах.
Способы покупки квартиры
Чаще всего предлагается несколько вариантов формы оплаты жилья. Если ЖК еще строится, по данным РИЕЛ, это могут быть:
- транши-платежи, связанные с реализацией этапов строительства объекта (деньги переводятся на эскроу-счет в банке, а банк выплачивает средства девелоперу после завершения следующего этапа строительных работ);
- по системе 10/90 или 20/80. В этом случае 10% или 20% стоимости объекта оплачиваются в момент подписания предварительного контракта, а еще 90% или 80% – после завершения строительства.
Последний вариант практичен прежде всего для ипотечных заемщиков, поскольку эти 10% или 20% стоимости недвижимости могут составлять собственный вклад с ипотеки. Покупка готового жилья обычно осуществляется за полную стоимость, но возможен и вариант с системой 20/80 с выплатой остатка после завершения отделочных работ или оформления всех необходимых документов,
– пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
Подписание договора и предварительный договор купли / продажи
В договоре с застройщиком прописываются все детали о выбранном объекте: внешний вид, отделка, площадь квартиры, количество комнат и другие нюансы. Обратите внимание: все моменты должны быть отражены в письменном виде. Существуют предварительный и основной договора.
Предварительный договор купли / продажи
Предварительный договор – документ, обязывающий стороны заключить основной договор купли-продажи.
Что нужно указать в предварительном договоре с застройщиком:
- кто является сторонами договора;
- о правах на недвижимое имущество;
- информацию об объекте недвижимости (площадь квартиры, правовой статус объекта, наименование владельца);
- основные характеристики дома, где покупается квартира;
- общую площадь и планировку комнат, стандарт отделки;
- сроки перехода права собственности к покупателю;
- размер и условия выплаты суммы стоимости объекта покупателем застройщику;
- счет условного депонирования жилья (номер счета, правила управления средствами, накопленными на счету, информация о расходах на содержание счета), банковскую гарантию (название банка, гарантированная сумма и срок гарантии) или страховую гарантию (наименование страховщика, гарантированная сумма и срок действия гарантии);
- регистрационные данные: номер разрешения на строительство и наименование органа, выдавшего его, с указанием, является ли он окончательным или оспаривается;
- сроки выхода из договора и сроки возврата денежных средств, уплаченных покупателем, в случае реализации этого права;
- размер процентов и штрафных санкций для сторон договора.
ЖК "Містечко Підзамче" от РИЕЛ / riel
Прием квартиры
Получение квартиры и переход права собственности – два последних шага во всей процедуре покупки недвижимости у застройщика. Застройщик осуществляет ввод в эксплуатацию нового жилого помещения в соответствии с положениями предыдущего договора. Приглашение на проверку может быть направлено будущим жителям только после завершения строительства и получения разрешения на заселение. Во время встречи стоит оценить соответствие выполненных работ положением информационного проспекта, приложениям, эскизам и предварительному договору. Все обнаруженные дефекты и несоответствия следует перечислить в протоколе технической приемки,
– подчеркнули в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
Что подписывается при осмотре квартиры:
- акт технической приемки - это оценка техсостояния помещения, перечень дефектов и неисправностей, если они есть, описание имеющегося имущества, дата отчета, сведения о сторонах договора, соглашение по устранению застройщиком указанных дефектов;
- протокол сдачи жилого помещения – выписка данным счетчиков, выдача ключей от квартиры, дата отчета, реквизиты сторон договора и опись имущества.
Застройщику дается 30 дней на устранение недостатков и дефектов. После окончания приема квартиры ключи передаются покупателю.
ЖК Great в Киеве от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Переход права собственности на квартиру
Обратите внимание, что до перехода права собственности покупателю, владельцем как новостройки, так и всех квартир в ней, является застройщик. Покупатель получает право собственности только после подписания основного договора.
Что содержится в договоре купли-продажи квартиры:
- положения, подтверждающие выполнение договоренностей, указанных в договоре;
- описание правового статуса предмета договора;
- опись документов, необходимых для установления отдельной собственности на помещение;
- сведения об оплате любых сумм, внесенных покупателем на этапе строительства;
- правила, регулирующие использование общих частей собственности.
Стоит обратить внимание, не указал застройщик в договоре, что будет выступать в роли управляющего. Эта роль дает ему большую свободу в принятии решений по недвижимости от имени сообщества. В идеале жители должны иметь возможность самостоятельно определять администратора и управляющего, свободно выбирая среди предложений присутствующих на рынке компаний по управлению недвижимостью,
– подчеркнули в РИЕЛ.
Для того чтобы безопасно приобрести жилье, выбирайте только проверенных застройщиков, которые уверенно и стабильно работают на украинском рынке. Одним из таких является Корпорация Недвижимости РИЕЛ. Здесь вы можете купить квартиру в разных ЖК, каждый из которых:
- построен по современным технологиям;
- расположен в привлекательных районах города;
- имеет хорошую инфраструктуру;
- комфортный для проживания с детьми;
- можно приобрести в кредит.
Найти свою идеальную квартиру можно в каталоге РИЕЛ, а для получения информации – обратитесь к специалистам компании.
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