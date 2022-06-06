Сколько стоят квартиры в пригороде Киева

После решения Кабмина возобновить куплю-продажу жилья, ситуация на рынке недвижимости оживилась. А ктивно продают квартиры в пригороде Киева, в частности, Ирпене и Буче.

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Недвижимость в Ирпене: цены

Сейчас стоимость недвижимости в Ирпене стартует от 19 900 долларов . В такую ​​цену обойдется однокомнатная квартира площадью 15,73 квадратных метра в новостройке. В то же время, за однокомнатную квартиру с ремонтом и мебелью придется заплатить 30 900 долларов.

Цены на двухкомнатные квартиры без ремонта в новостройках Ирпеня стартуют от 35 тысяч долларов. На вторичном рынке двухкомнатная квартира обойдется в 28 тысяч долларов. Это цена за квартиру в хрущевке, где сделан косметический ремонт.

Недвижимость в Буче: цены

В Буче однокомнатная квартира на вторичном рынке будет стоить минимум 25 тысяч долларов . Местный рынок предлагает жилье на цокольном этаже площадью 30 "квадратов". В стоимость входит мебель и бытовая техника.

При этом однокомнатные квартиры без ремонта на первичном рынке продают по цене от 26 700 долларов. Площадь жилья составляет около 40 "квадратов".

Стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке стартует от 33 тысяч долларов . Однако придется потратиться еще и на ремонт. Площадь такого жилья составляет 48 квадратных метров. Если искать двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью, то нужно иметь как минимум 58 тысяч долларов.