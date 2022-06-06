Скільки коштують квартири у передмісті Києва

Після рішення Кабміну відновити купівлю-продаж житла, ситуація на ринку нерухомості пожвавилася. Активно продають квартири у передмісті Києва, зокрема Ірпені та Бучі.

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Нерухомість в Ірпені: ціни

Наразі вартість нерухомості в Ірпені стартує від 19 900 доларів. У таку ціну обійдеться однокімнатна квартира, площею 15,73 квадратних метри у новобудові. Водночас за однокімнатну квартиру з ремонтом та меблями доведеться заплатити 30 900 доларів.

Ціни на двокімнатні квартири без ремонту в новобудовах Ірпеня стартують від 35 тисяч доларів. На вторинному ринку двокімнатка обійдеться у 28 тисяч доларів. Це ціна за квартиру у хрущовці, де зроблений косметичний ремонт.

Нерухомість в Бучі: ціни

У Бучі однокімнатна квартира на вторинному ринку коштуватиме мінімум 25 тисяч доларів. Місцевий ринок пропонує житло на цокольному поверсі площею 30 "квадратів". У вартість входять меблі та побутова техніка.

При цьому однокімнатні квартири без ремонту на первинному ринку продають за ціною від 26 700 доларів. Площа житла становить близько 40 "квадратів".

Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку стартує від 33 тисяч доларів. Проте доведеться витратитись ще й на ремонт. Площа такого житла складає 48 квадратних метрів. Якщо шукати двокімнатні квартири з ремонтом та меблями, то потрібно мати принаймні 58 тисяч доларів.

Зверніть увагу. Експерти вважають, що улітку нерухомість під Києвом пропонуватиметься із суттєвими знижками. Квартири та будинки продаватимуть власники, які вирішили залишитись у Європі.