В Ирпене закрыли "Железный городок" от Укрзализныци: куда переселили жителей

В Ирпене закрыли вагонный "Железный городок", которое открыла Укрзализныця в июне. Людей, живших там, переселили в модульные дома в "Дубках".

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин. Он отметил, что для него эта история – хороший кейс не только в оперативном решении проблемы, но и в правильном завершении истории.

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Временное жилье обустроили в пяти новых отдельных вагонах купе с кондиционерами, санузлами, вагоном с душевыми комнатами и отдельным вагоном рестораном. Укрзализныця обеспечивала и бесплатное трехразовое питание. На территории города обустроили детскую и спортивную площадки, барбекю зону с беседками и установили Starlink. Известно, что здесь могло проживать до 100 человек, лишившихся жилья в результате оккупации города российской армией.

Поселок просуществовал 165 дней. Решения о переселении людей зимой приняли заранее.

Закончилась еще одна красивая и правильная история – Железный городок в Ирпене. Сегодня мы официально закрыли вагонный городок и вернули вагоны в рабочий парк железной дороги. А потом пришли в гости на новоселье к нашим резидентам, которых мэрия Ирпеня переселила в стационарный городок,

– написал Камышин.

Сегодня ирпенцы будут проживать в комплексе домов "Дубки", которые были созданы с помощью польских партнеров. Там будут жить те, кто потерял жилье из-за войны, пока не будут готовы квартиры для их постоянного проживания.