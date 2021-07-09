Приобрести жилье можно по цене от 50 тысяч евро (1,6 миллиона гривен). Где находится недвижимость – читайте далее.
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Что предлагают
В продаже доступны 200 квартир на первой линии. Расположены они на побережье Средиземного моря и Атлантического океана. В частности предлагается новое жилье в автономных сообществах: Андалусия, Валенсия, Каталония, Мурсия, Галисия, Астурия и Канарские острова.
Квартиры расположены на побережье / Фото Pixabay
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За сколько можно купить квартиру
Цены на акционное жилье стартуют от 50 тысяч евро.
- Квартиру с двумя спальнями возле пляжа в Ориуэле (Аликанте) можно купить за 65 тысяч евро (2,1 миллиона гривен). Ее площадь составляет 72 квадратных метра.
- На Канарских островах квартиру площадью 67 "квадратов" предлагают за 67 тысяч евро (2,2 миллиона гривен).
Стать обладателем квартиры у моря в Испании можно за 50 тысяч евро / Фото Pixabay