Придбати житло можна за ціною від 50 тисяч євро (1,6 мільйона гривень). Де знаходиться нерухомість – читайте далі.
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Що пропонують
У продажу доступні 200 квартир на першій лінії. Розташовані вони на узбережжі Середземного моря та Атлантичного океану. Зокрема пропонується нове житло в автономних спільнотах: Андалусія, Валенсія, Каталонія, Мурсія, Галісія, Астурія та Канарські острови.
Квартири розташовані на узбережжі / Фото Pixabay
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За скільки можна купити квартиру
Ціни на акційне житло стартують від 50 тисяч євро.
- Квартиру з двома спальнями біля пляжу в Оріуелі (Аліканте) можна купити за 65 тисяч євро (2,1 мільйона гривень). Її площа складає 72 квадратних метри.
- На Канарських островах квартиру площею 67 "квадратів" пропонують за 67 тисяч євро (2,2 мільйона гривень).
Стати власником квартири біля моря в Іспанії можна за 50 тисяч євро / Фото Pixabay