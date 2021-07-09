В Испании распродают 200 квартир у моря: где и за сколько можно купить

В Испании продаются 200 квартир возле моря на первой линии по сниженным ценам. Их выставила компания Aliseda Inmobiliaria.

Приобрести жилье можно по цене от 50 тысяч евро (1,6 миллиона гривен). Где находится недвижимость – читайте далее.

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Что предлагают

В продаже доступны 200 квартир на первой линии. Расположены они на побережье Средиземного моря и Атлантического океана. В частности предлагается новое жилье в автономных сообществах: Андалусия, Валенсия, Каталония, Мурсия, Галисия, Астурия и Канарские острова.

Квартиры расположены на побережье / Фото Pixabay

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За сколько можно купить квартиру

Цены на акционное жилье стартуют от 50 тысяч евро.

Квартиру с двумя спальнями возле пляжа в Ориуэле (Аликанте) можно купить за 65 тысяч евро (2,1 миллиона гривен). Ее площадь составляет 72 квадратных метра.

возле пляжа в Ориуэле (Аликанте) можно купить за 65 тысяч евро (2,1 миллиона гривен). Ее площадь составляет 72 квадратных метра. На Канарских островах квартиру площадью 67 "квадратов" предлагают за 67 тысяч евро (2,2 миллиона гривен).

Стать обладателем квартиры у моря в Испании можно за 50 тысяч евро / Фото Pixabay