В Испании устроили распродажу квартир у моря: за сколько можно купить жилье

Агентство недвижимости Solvia объявило акцию "Ваш дом на пляже". На продажу выставлено более 600 квартир у моря в Испании.

Купить жилье можно по цене от 36 тысяч евро (1,2 миллиона гривен). Что и где продается по привлекательным условиям – читайте дальше.

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Что и за сколько можно купить

Акционные апартаменты расположены в туристических местах на побережье Средиземного моря и Атлантического океана. Например:

В провинции Жирона квартиру-студию площадью 25 квадратных метров можно купить за 36 тысяч евро (1,2 миллиона гривен).

квартиру-студию площадью 25 квадратных метров можно купить за 36 тысяч евро (1,2 миллиона гривен). В Таррагоне жилье площадью 78 "квадратов" обойдется в 38 тысяч евро (1,25 миллиона гривен).

жилье площадью 78 "квадратов" обойдется (1,25 миллиона гривен). В Торревьехе квартиру площадью 37 квадратных метров предлагают также за 38 тысяч евро.

Купить квартиру у моря в Испании можно от 36 тысяч евро / Фото Pixabay

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Где расположены акционные квартиры

Жилье со скидкой можно купить в Валенсии (210 объектов), Андалусии (130) и Каталонии (90). Также предлагается недвижимость в Мурсии и Астурии. Меньше выбор – в Галисии и на Канарских островах.

В Валенсии самый большой выбор акционной недвижимости / Фото Pixabay